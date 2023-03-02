Deprem bölgesindeki Mehmet Şef en çok etkilendiği olayı anlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, MasterChef Türkiye yarışmasının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya da deprem bölgesine giden isimler arasındaydı. Mehmet şef, Adem Metan'a deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

"10 GÜN DAHA BURADAYIZ"

Bölgedeki durumu anlatan Yalçınkaya, “Et, C vitamini ve portakal lazım. Çadır kentteki insanlara vitamin vermemiz gerekiyor. Allah korusun, insanlar hastalanırlar. 10 gün daha buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

Bazı gıdalarda sıkıntı olduğunu söyleyen şef, “Önceliklerin belirlenmesi lazım. Her gün bir TIR su dağıtıyoruz. Su sadece içecek değil. Su hijyen için de kullanılıyor” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR BİZİ ÇOK ETKİLİYOR"

Yalçınkaya, “Sizi en çok ne etkiledi?” sorusuna, “Bir adamın fabrikası, binası ve üç Mercedes’i, hepsi gitmiş. Bizden bir kilo pirinç istiyordu. Dünya bu kadar. Bu bölgenin insanı tok. Çocuklar bizi çok etkiliyor. Burada hayata bakış açım değişti. Dünyanın boş olduğunu anladım. Çok afet gördüm, burası başka bir şey” yanıtını verdi.