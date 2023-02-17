Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez Hollanda'da bağış konseri verdi

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hollanda'da yaşayan Türk asıllı şarkıcı Karsu'nun Hatay'daki 10 akrabası depremde kaybetti. Hatay'dan Hollanda'ya çalışmak üzere giden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da bir yardım konseri düzenledi.

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89 MİLYON EURO TOPLANDI

Hollanda'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki vatandaşlara yardım toplamak için yapılan ortak canlı yayın öncesinde 28,6 milyon Euro olan toplam bağış, yayın sonrasında ise 89 milyon euroya yaklaştı.