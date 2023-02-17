Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez Hollanda'da bağış konseri verdi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde hem bağış topladı hem de şarkı söyledi.
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hollanda'da yaşayan Türk asıllı şarkıcı Karsu'nun Hatay'daki 10 akrabası depremde kaybetti. Hatay'dan Hollanda'ya çalışmak üzere giden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da bir yardım konseri düzenledi.
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89 MİLYON EURO TOPLANDI
Hollanda'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki vatandaşlara yardım toplamak için yapılan ortak canlı yayın öncesinde 28,6 milyon Euro olan toplam bağış, yayın sonrasında ise 89 milyon euroya yaklaştı.
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