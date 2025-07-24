Derin Talu: Erkekler artık prenses olmayın

Defne Samyeli'nin 2003 doğumlu kızı Derin Talu, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Son zamanlarda en çok konuşulan ikili, Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ve Deren Talu, Onedio'da Sırt Sırta’ya konuk oldu.

İkili, "Güzel, popüler ve güçlü bir kadın olmanın erkekleri korkuttuğu ve ilişkilerde sorun yaşattığını düşünüyor musun?" sorusuna yanıt verdi. Derin ve Talu soruya 'evet' yanıtını verdi.

"HER SEFERİNDE BENİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR"

"Her seferinde beni değiştirmeye çalıştılar. Ezik erkeklerden çok bıktım. Ben bunu hep yaşadım. Bu yüzden sevgilim yok. Erkekler ondan daha dikkat çeken bir kadınla yan yana durmak istemiyor. Erkekler artık prenses olmayın" dedi.

"TOKSİK KİŞİLER BENİ BULUYOR"

"Aşk hayatımda anlayışlı ve sıkıcı bir ilişkidense toksik ilişkiye tercih ederim der misin?" sorusuna ikili 'hayır' yanıtını verdi. Söz hakkı alan Derin Talu, "Toksik kişiler beni buluyor, ben tercih etmiyorum. İlişkide birinin size kötü davranıyor olmasından mutluysanız toksik olan sizsiz" dedi.