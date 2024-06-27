Derya Tuna'dan estetik yanıtı: Babaanneyim estetikle işim olmaz

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İbrahim Tatlıses ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinin doğmasıyla babaanne olma sevincini yaşayan 59 yaşındaki ünlü isim son günlerde yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemde...
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Genç görünmek için ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu geçiren Tuna, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.
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"BEN BABAANNEYİM, ESTETİKLE İŞİM OLMAZ"
Tuna, "Ben babaanneyim, estetikle işim olmaz ama böyle ufak dokunuşlar da önemli. Beni bilen bilir, doğallıktan yanayım ama estetiğe de karşı değilim" ifadelerini kullandı.