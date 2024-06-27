Derya Tuna'dan estetik yanıtı: Babaanneyim estetikle işim olmaz

Önceki gün alışveriş yaparken görüntülenen Derya Tuna, geçtiğimiz gün yüzüne yaptırdığı işlemlerle ilgili iddialara yanıt verdi.

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Derya Tuna'dan estetik yanıtı: Babaanneyim estetikle işim olmaz - Resim : 1

İbrahim Tatlıses ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinin doğmasıyla babaanne olma sevincini yaşayan 59 yaşındaki ünlü isim son günlerde yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemde...

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Derya Tuna'dan estetik yanıtı: Babaanneyim estetikle işim olmaz - Resim : 2

Genç görünmek için ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu geçiren Tuna, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

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Derya Tuna'dan estetik yanıtı: Babaanneyim estetikle işim olmaz - Resim : 3

"BEN BABAANNEYİM, ESTETİKLE İŞİM OLMAZ"

Tuna, "Ben babaanneyim, estetikle işim olmaz ama böyle ufak dokunuşlar da önemli. Beni bilen bilir, doğallıktan yanayım ama estetiğe de karşı değilim" ifadelerini kullandı.