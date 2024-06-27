Derya Tuna'dan estetik yanıtı: Babaanneyim estetikle işim olmaz

"BEN BABAANNEYİM, ESTETİKLE İŞİM OLMAZ"

Tuna, "Ben babaanneyim, estetikle işim olmaz ama böyle ufak dokunuşlar da önemli. Beni bilen bilir, doğallıktan yanayım ama estetiğe de karşı değilim" ifadelerini kullandı.