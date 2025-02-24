Devrim Özkan'dan Dubai paylaşımı

TRT’nin dijital platformu tabii 24 Şubat Pazartesi akşamı Dubai'de gala düzenliyor. Galaya katılacak ünlüler arasında Devrim Özkan da bulunuyor. Dubai'yi gezen ünlü oyuncu, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Devrim Özkan'dan Dubai paylaşımı - Resim : 1

TRT’nin dijital platformu tabii, ilk uluslararası önemli adımını Mena bölgesi açılışıyla atıyor. Bu açılışın duyurulacağı Dubai çıkarması 24 Şubat Pazartesi akşamı Grand Hyatt Dubai Hotel’de gerçekleştirilecek.

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Devrim Özkan'dan Dubai paylaşımı - Resim : 2

Galaya katılacak ünlüler arasında Devrim Özkan da bulunuyor. Dubai'yi gezen ünlü oyuncu, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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Devrim Özkan'dan Dubai paylaşımı - Resim : 3

Şehrin popüler yerlerini gezen Devrim Özkan, 4 Ocak 2010'da tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenlerinden bir olan Burj Khalifa'yı çekti.

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Devrim Özkan'dan Dubai paylaşımı - Resim : 4

Ünlü oyuncaya şehir gezisinde, rol aldığı dizinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir, kendisine zaman zaman eşlik etti.