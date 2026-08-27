Devrim Özkan'ın tekne pozları
Devrim Özkan, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Mavi yolculuktan en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Özkan’ın doğal güzelliği ve şık tarzı kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı.
1 / 5
Devrim Özkan, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor.
2 / 5
Tekne tatiline çıkan Özkan, gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
3 / 5
27 yaşındaki oyuncu, tatil boyunca sık sık objektif karşısına geçti.
4 / 5
Devrim Özkan, verdiği pozları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.