Devrim Özkan'ın tekne pozları

Devrim Özkan, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Mavi yolculuktan en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Özkan’ın doğal güzelliği ve şık tarzı kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı.

Elele Online

Elele Online
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Devrim Özkan'ın tekne pozları - Resim : 1

Devrim Özkan, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor.

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Devrim Özkan'ın tekne pozları - Resim : 2

Tekne tatiline çıkan Özkan, gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Devrim Özkan'ın tekne pozları - Resim : 3

27 yaşındaki oyuncu, tatil boyunca sık sık objektif karşısına geçti.

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Devrim Özkan'ın tekne pozları - Resim : 4

Devrim Özkan, verdiği pozları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.