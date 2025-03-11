Didem Uzel ameliyat oldu: Çektiğim eziyeti size anlatamam
Oyuncu ve emekli model Didem Uzel, ayaklarından ameliyat oldu. Uzel'in iki ayağı da kalın bir bandajla sarıldı
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Ayaklarından ameliyat olan Didem Uzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.
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Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.
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Son olarak bugün paylaşım yapan ünlü oyuncu, kar botlarına benzeyen atellerinden kurtulup terlik giyebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
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