Didem Uzel ameliyat oldu: Çektiğim eziyeti size anlatamam

Oyuncu ve emekli model Didem Uzel, ayaklarından ameliyat oldu. Uzel'in iki ayağı da kalın bir bandajla sarıldı

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Didem Uzel ameliyat oldu: Çektiğim eziyeti size anlatamam - Resim : 1

Ayaklarından ameliyat olan Didem Uzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

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Didem Uzel ameliyat oldu: Çektiğim eziyeti size anlatamam - Resim : 2

Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.

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Didem Uzel ameliyat oldu: Çektiğim eziyeti size anlatamam - Resim : 3

Son olarak bugün paylaşım yapan ünlü oyuncu, kar botlarına benzeyen atellerinden kurtulup terlik giyebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Didem Uzel ameliyat oldu: Çektiğim eziyeti size anlatamam - Resim : 4