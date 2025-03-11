Didem Uzel ameliyat oldu: Çektiğim eziyeti size anlatamam

Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.