Dilan Çiçek Deniz, Oscar partisine davet edilen ilk Türk oyuncu oldu

Sinema dünyasının en prestijli gecesi olan 98. Oscar Ödülleri kapsamında düzenlenen geleneksel Elton John AIDS Vakfı Oscar Partisi, bu yıl Türkiye’den sürpriz bir ismi ağırladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 15 Mart Pazar akşamı West Hollywood Park’ta gerçekleşen organizasyona katılarak, bu davete çağrılan ilk Türk oyuncu oldu.

HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA BİR ARADA



Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka’nın ev sahipliğinde düzenlenen gece; kırmızı halı seremonisi, özel izleme etkinliği ve yardım müzayedesiyle Hollywood’un önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Global sinema endüstrisinin en önemli sosyal sorumluluk etkinliklerinden biri kabul edilen davette Deniz, uluslararası medya ve katılımcıların ilgisiyle karşılaştı.





ATTICO İMZALI ELBİSE VE BOUCHERON MÜCEVHERLER

Dilan Çiçek Deniz, gece için The Attico imzalı, lime sarısı, transparan ve ışıltılı detaylara sahip bir tasarım tercih etti. Görünümünü, marka elçisi olduğu Boucheron’un mücevherleriyle tamamlayan oyuncu, iddialı görünümüyle dikkat çekti.

