Dilan Çıtak'ın uçakta kedi krizi: Zor ayırdılar

'KEŞKE BANA YAPILANLARI DA YAYINLASALARDI'

''Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasın rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa beni eliyle taciz etti. Uçaktan indiğimde de aynı davranışlar devam etti ve diğer çalışan arkadaşları kendisine sakin olmasını söyledi. Ancak, tüm bu uyarılara rağmen tavırlarını sürdürdü. Uçaktan iner inmez şikayette bulundum ve polis ekiplerine durumu anlattım. Diğer çalışanların anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim, fakat bu hanımefendinin tavırları ve kedime yönelik sert tutumu nedeniyle şikayetçi oldum. Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda maniple edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir. Keşke bu videonun öncesinde kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı. Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık olarak ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak.''