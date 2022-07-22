MasterChef'te yarışan Dilara Kavadar yıllar önce ünlü dizide oynamış

Dilara Kavadar "Burada tabağımı sizlere tattırmak benim için çok büyük bir gururdu" dedi.

Kavadar, "Balığı ayıklarken bir kısmında pul çoktu. Orayı kesecektim ama unuttum. Benim için buraya gelmek bile, mutfak deneyimim olmadan, çok gurur verici, çok mutlu edici bir durumdu" diye konuştu.