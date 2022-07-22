MasterChef'te yarışan Dilara Kavadar yıllar önce ünlü dizide oynamış
Masterchef 2022'de eleme heyecanı devam ediyor... Masterchef'e katılan isimler arasında yer alan Dilara Kavadar ise dizi severlerin aslında tanıdığı bir isim çıktı... Çünkü, o yıllar önce ünlü bir dizide rol almış. Peki, Dilara Kavadar kimdir? Kaç yaşında, boyu, burcu... Biyografisine bakalım...
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu 'MasterChef Türkiye 2022'nin elemeleri sürüyor. Elemelere katılan isimlerden biri de 1998 doğumlu yarışmacı Dilara Kavadar oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve Acun Medya Akademi'de iki ay gastronomi eğitimi alan Kavadar ilk elemeyi geçti. 20 Temmuz'da ise Deniz ve Dilan'la yarıştığı ikinci elemede yarışmaya veda etti.
Dilara Kavadar "Burada tabağımı sizlere tattırmak benim için çok büyük bir gururdu" dedi.
Kavadar, "Balığı ayıklarken bir kısmında pul çoktu. Orayı kesecektim ama unuttum. Benim için buraya gelmek bile, mutfak deneyimim olmadan, çok gurur verici, çok mutlu edici bir durumdu" diye konuştu.
DİZİSEVERLERİN TANIDIĞI BİR İSİM
Dilan Kavadar aslında daha önce de ekranlara gelen bir isim.
Genç yarışmacı 2006-2009 yılları arası ekranlara gelen; Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerinde yer aldığı Binbir Gece dizisinde rol almıştı. İki yıl boyunca dizide Liliput adıyla anılan Nilüfer karakterini canlandırmıştı.