Dilara ve Dilay Korkmaz'dan ilk paylaşımlar: "Maşallah Annem"

Miss Turkey 2021'de kazanan isim Dilara Korkmaz oldu. 23 yaşındaki Dilara Korkmaz 1.77 boyunda. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Dilara Korkmaz yarışma sonrası Instagram hesabından "Beni ben yapan her şeyimle bu yola çıktım, ne fazlası ne eksiği. Bu yüzden her şeyden önce, beni destekleyen, hep yanımda hissettiren sizlere çok teşekkür ederim. İçimdeki heyecanı, mutluluk şokunu, ülkemi temsil etme gururunu hangi birini saymalıyım bilmiyorum. İyi ki varsınız!" mesajını paylaştı.