Dilara ve Dilay Korkmaz'dan ilk paylaşımlar: "Maşallah Annem"
Miss Turkey 2021 güzeli seçilen Dilara Korkmaz'dan ve ablası Dilay Korkmaz'dan ilk paylaşımlar geldi... Dilara Korkmaz'ın sunucu ablası Dilay Korkmaz da 2010 yılında aynı yarışmada 4. olmuştu. İşte Korkmaz Ailesi'nin paylaşımları...
Miss Turkey 2021'de birincilik tacına Dilara Korkmaz ulaştı... Dilara Korkmaz, aynı yarışmada 2010 yılında 4. olan sunucu Dilay Korkmaz'ın da kardeşi... Yarışma sonrası Dilara Korkmaz ve sunucu ablası Dilay Korkmaz'dan ilk paylaşımlar geldi.
Miss Turkey 2021'de kazanan isim Dilara Korkmaz oldu. 23 yaşındaki Dilara Korkmaz 1.77 boyunda. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.
Dilara Korkmaz yarışma sonrası Instagram hesabından "Beni ben yapan her şeyimle bu yola çıktım, ne fazlası ne eksiği. Bu yüzden her şeyden önce, beni destekleyen, hep yanımda hissettiren sizlere çok teşekkür ederim. İçimdeki heyecanı, mutluluk şokunu, ülkemi temsil etme gururunu hangi birini saymalıyım bilmiyorum. İyi ki varsınız!" mesajını paylaştı.
ABLA DİLAY KORKMAZ: BİR EVE 2 MISS TURKEY
Aynı yarışmada 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz da yarışma sonrası kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı.
Sunucu Dilay Korkmaz, fotoğrafın yanına "Arkadaşlar bir eve 2 Miss Turkey tam oldu" notunu düştü.