Dizi bitti, arkadaşlık bitti! Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu'nu sildi

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski partnerine nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

"AMACIM DESTEK VERMEKTİ"

Nevşin Mengü’nün YouTube yayınına katılan Kaygılaroğlu can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek şunları söylemişti: "Hedef gösterildiğim için can güvenliğimden endişe eder haldeyim. 16 Nisan’da sergilenmişti. O dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti."

"Belki de bir nevi akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi. Hem Ayşenur’un hem İkbal’in ailesi özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum."