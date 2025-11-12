Diziler bu akşam var mı? 12 Kasım dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?
12 Kasım 2025 tarihli TV yayın akışı, yaşanan milli yas nedeniyle bazı programlarda değişiklikler göstererek belli oldu. Akşam kuşağında izleyicilerin takip ettiği popüler diziler, filmler ve eğlence programlarının bir kısmı, bu yas sebebiyle yayınlanmayabilir veya formatları değiştirilebilir. Peki Diziler bu akşam var mı? 12 Kasım dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Özge Çolak
Bugün 12 Kasım 2025 Çarşamba olması nedeniyle, televizyon kanallarının yayın akışı ve özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı, yaşanan milli yas nedeniyle en çok merak edilen konular arasında.
Eşref Rüya bugün var mı?
Dizinin resmi Instagram hesabından açıklama yapıldı:
"Eşref Rüya 22. bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır.
Hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."
Sahipsizler bu akşam var mı?
Dizinin resmi Instagram hesabından açıklama yapıldı:
"Sahipsizler’in 38. bölüm yayını bu akşam gerçekleşmeyecektir.
Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."
Kuruluş Orhan var mı?
Kuruluş Orhan yeni bölüm yayınlanacak. Diziden yayınlanmayacağına dair bir açıklama yapılmadı.