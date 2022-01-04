DNA testi: Tristan Thompson'ın, Maralee Nichols'tan bir çocuğu olduğu ortaya çıktı

Tristan Thompson babalık skandalı nihayet çözüldü. Tristan Thompson'ın fitness hocası Maralee Nichols'tan bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. Tristan Thompson, babalık testinin sonucunda bir erkek bebeği babası olduğunu öğrendikten sonra Khloe Kardashian'dan özür diledi.

NBA oyuncusu Pazartesi günü Instagram hikayesinde bir mesaj paylaştı ve şunları yazdı: "Bugün, babalık testi sonuçları Maralee Nichols'tan bir çocuğum olduğunu ortaya koyuyor. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. Artık baba olduğum ortaya çıktığına göre, oğlumuzu dostane bir şekilde büyütmeyi dört gözle bekliyorum. Bu çile boyunca hem halka açık hem de özel olarak incittiğim veya hayal kırıklığına uğrattığım herkesten içtenlikle özür dilerim.”

İkinci bir Instagram hikayesinde Thompson , 2016'da başlayan çalkantılı ilişkileri boyunca Kardashian'a yol açtığı “Kalp ağrısı ve aşağılama” için Kardashian'dan özür diledi. "Khloé, bunu hak etmiyorsun. Sana yaşattığım gönül yarasını ve aşağılanmayı hak etmiyorsun. Yıllardır sana nasıl davrandığımı hak etmiyorsun. Hareketlerim kesinlikle sana olan düşüncelerimle örtüşmüyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var. Ne düşündüğünüzden bağımsız olarak. Tekrar, inanılmaz derecede üzgünüm." dedi.

Nichols'ın mahkemeye sunduğu dokümanlara göre Tristan Thompson, bebeği aldırmasını ve bunun için de 75 bin dolar para teklif ettiği öğrenildi. Mahkeme belgelerine göre Thompson, Nichols'a kürtaj yaptırması konusunda ısrar etti. Ayrıca Thompson bebekle hiçbir ilgisinin olmayacağı konusunda da Nichols'ı uyardı. Dava boyunca, Thompson defalarca Nichols'ın bebeğinin DNA testinden geçmesini istedi.