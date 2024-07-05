Doğa Rutkay, ailesiyle birlikte çıktığı Portekiz tatilinden fotoğraflar paylaştı

Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz senelerde İzmir’den ev alan Rutkay, bu sene ise İstanbul’u terk ederek Urla’ya yerleşti.