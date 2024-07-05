Doğa Rutkay, ailesiyle birlikte çıktığı Portekiz tatilinden fotoğraflar paylaştı
Doğa Rutkay, ailesiyle birlikte çıktığı Portekiz tatilinden fotoğraflar paylaştı. Rutkay fotoğraflara "Renklerden oluşan bir aileyiz besbelli" notunu düştü.
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Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz senelerde İzmir’den ev alan Rutkay, bu sene ise İstanbul’u terk ederek Urla’ya yerleşti.
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Urla'nın çocukları için çok güzel bir seçenek olduğunu ve trafik olmadığını sık sık dile getiren Doğa Rutkay ailesi birlikte Portekiz tatiline çıktı.
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Ünlü oyuncu fotoğraflara "Renklerden oluşan bir aileyiz besbelli. Portekiz 2024" notunu düştü.
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Rutkay'ın fotoğraflarına takipçilerinden "Maşallah", "Giydiğiniz kıyafetlere bayılıyorum", "Mutlu aileye sonsuz mutluluklar", "Nazar değmesin size", "Muhteşem aile " gibi birçok yorum geldi.