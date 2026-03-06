Doğaç Yıldız’dan Başak Çoruh'a piramitlerin önünde romantik evlilik teklifi

Oyuncu Doğaç Yıldız, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Başak Çoruh ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı. Yıldız, Mısır gezileri sırasında tarihi piramitlerin önünde sevgilisine evlenme teklif etti.

SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Romantik anlarda diz çökerek yüzüğü uzatan oyuncu, Başak Çoruh’tan “Evet” yanıtını aldı. Çiftin mutlu anları böylece evlilik kararıyla taçlanmış oldu.

Doğaç Yıldız, bu özel anı sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.