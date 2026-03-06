Şarkıcı Berkay, 3'üncü kez baba oluyor! Üçüncü çocuk haberini böyle duyurdular
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Berkay ve Özlem Ada Şahin, bugün hayranlarını heyecanlandıran bir haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 2016 yılında dünyaevine giren ve mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Şahin ailesi için bugün çifte mutluluk günü diyebiliriz. 2016 yılında hayatlarını birleştiren Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, 6 yaşındaki Arya ve 4 yaşındaki Zeynep Mira’nın ardından üçüncü kez anne-baba olacaklarını resmen duyurdu.
Ünlü çift, bir süredir magazin kulislerinde konuşulan iddiaları bugün yaptıkları ortak paylaşımla doğruladı.
Paylaşılan ultrason karesi ve duygusal notla birlikte, ailelerini büyütme kararı aldıklarını hayranlarına ilan ettiler. Berkay’ın daha önceki röportajlarında dile getirdiği "kalabalık aile" hayali de böylece gerçek oluyor.
Şu an Amerika'da tatilde olan Özlem Ada Şahin ve Berkay'ın, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için Türkiye'ye dönmeyi bekledikleri belirtiliyor.