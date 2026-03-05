2026 Çin Yeni Yılı ve At Senesi: Çin Yeni Yılı ve Bahar Festivali

Yazı: Meltem Özertem

16 Şubat akşamı hem Uzakdoğu ülkelerinde hem de Amerika ve Avrupa’da pek çok ülkede Çin yeni yılı kutlanacak ve 17 Şubat itibariyle At senesi başlamış olacak.

Çinliler yeni yıl dahil tüm festival ve resmi tatilleri, bizdeki hicri takvim gibi, ay takvimine göre hesaplarlar. Bu nedenle yeni yıl kutlamaları her sene farklı bir tarihe denk gelir ve ‘Lunar New Year’ yani ay yeni yılı olarak geçer. Bu sene de yeni yılı 17 Şubat’ta karşılayacaklar.

Bu tarih aynı zamanda bahar bayramının da başlangıcını temsil eder. Yeni yıl kutlamaları ile başlayan bahar bayramı, iki hafta boyunca devam eder ve senenin ilk dolunayına denk gelen günde, fener festivali ile sona erer.

Feng Shui ve Çin astrolojisindeki hesaplamalarda ise güneş takvimini kullanırız. Güneş takvimine göre yeni yıl her zaman 4 Şubat’ta başlar.

Dünyadaki en büyük kutlama olarak kabul edilen Çin Yeni Yılı ve Bahar Festivali kutlamalarında bolluk, bereket ve aile bağları ön plandadır. 2 hafta süren festival dönemi, şansı arttırdığına, bereket ve bolluğu çektiğine inanılan özel ritüellerle kutlanır. Çin yılbaşı gecesi, eskiyi yolcu etmeyi ve yeniyi karşılamayı temsil eder. Yılbaşı günü, bahar temizliği yapıldıktan sonra çoğu aile yeni yılı karşılamak için evlerini çiçekler, kırmızı süslerle hazırlar.

Harika sofralar olmadan bir kutlama düşünülemez elbette. Çin Yeni Yılı ve Bahar Festivali’nin en önemli buluşması yılbaşı akşamı tüm ailenin bir araya geldiği yeni yıl yemeğidir. Yılbaşı akşamında yenilen yemeklerin hepsinin sembolik anlamları vardır. Şans getirdiğine inanılan yemekler hazırlanır.

Ramen (erişte çorbası) sofraların olmazsa olmazı. Uzun uzun spagetti gibi noodle’ları kesmeden bütün olarak yemek uzun bir ömür anlamına gelir. Erişte ne kadar uzun olursa hayatınız o kadar uzun olur diye inanılır.

Dumpling (Çin mantısı); genellikle gece yarısından sonra yenir. Şekilleri gümüş veya altın külçelerine benzetildiğinden dumpling yiyerek seneye başlamanın bereket ve bolluğu taşıyacağına inanılır.

Rice Balls (Pirinç kekleri); yılbaşı sofralarının başka bir uğurlu yemeğidir. Çince’de (nian gao) olarak telaffuz edilen ve pirinç kekleri aynı zamanda “en iyi sene” anlamına da gelmektedir.

Balık da, pirinç kekiyle aynı nedenle yenir: Çince’de balık ve bolluk aynı şekilde telaffuz edilir. Dolayısıyla balık figürleri de balık yemeği de bolluk ve bereket ile eşleştirilir. Ama yılbaşı yemeğinde, balığı bitirmemeye dikkat edilir. Birazını tabakta bırakmanın yeni senede bolluk ve bereketi getireceğine inanılır.

Çin kültüründe kırmızı, refahın ve şansın rengidir. Altın sarısı da bereket ile özdeşleştirilir. 2026 Ateş Atı senesi olarak geçiyor. Senenin elementi ateş, burcu ise at. Senenin elementi ateşin rengi kırmızıdır. Ama 2026 senesinin ateşi Güneş’e benzer ve bir araya gelen ateş elementi ile at burcu, büyük bir enerjiyi işaret eder. Dolayısıyla 2026 için, göz kamaştıran bir ışık ve parlama senesi de diyebiliriz. Eğer siz de 16 Şubat’ta At yılını kutlamak isterseniz, sofranızı hem senenin enerjisini yansıtan hem de bereket ve şansı davet eden kırmızı ve sarı renklerle dekore edebilirsiniz. Kırmızı ve sarı mumlar, fenerler, peçete ve örtüler kullanabilirsiniz. Sarı ve kırmızı çiçekler kadar, portakal ve özellikle mandalina kaseleri de Çin yeni yılında, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazıdır. Uzakdoğu’da rengi ve şekli sebebiyle altına benzetilen portakal, bereketle ve iyi şansla ilişkilendirilir. Şekli, rengi, kokusu hepsi yang (aktif) enerjiyi işaret eder. Dolayısıyla güneşin rengini ve enerjisini taşıyan portakalın, canlılık ve güç verdiğine de inanılır. Aynı şekilde güneşi çağrıştıran yuvarlak formu sebebiyle mandalinalar da yeni yıl için mutluluk ve bereket temennisini simgelerken, Kantonca’da mandalina hediye etmeye verilen “song gam” adının “altın vermek” ile aynı şekilde telaffuz edilmesi, bu geleneği refah ve zenginlik dilekleriyle ilişkilendirir. Bu nedenle Çin yeni yılında mandalina vermek, iyi dilekleri sunmanın şık ve anlamlı bir yoludur. Ancak küçük bir detay büyük önem taşır: Mandalinalar her zaman çift olarak verilir, çünkü Çin kültüründe “iyi şeylerin çift geldiğine” inanılır. Bahar Şenliği, eski zamanlarda iyi bir hasat için tanrılara dua etme töreni olarak da kutlanırdı. Bir tarım toplumu olan Çin’de hasat her şeydi. Dolayısıyla bolluk ve bereket her zaman hasatla, yemekle ve sofralarla özdeşleşmiştir.

Yeni yılda, Bereket Tanrısı’nı karşılama günü de her sene değişir. Bu sene, senenin ilk günü olan 17 Şubat’ta bereket için güzel yemekler hazırlayıp, sofralar kurulur ve bereket tanrısı için özellikle dua edilir. At burcu pusulada güney yönünde yer alır. Dolayısıyla bir ritüel olarak, 2026 senesi için Bereket Tanrısı’nı karşılamak isteyenler, 16 Şubat akşamı 20.30’da güneye dönerek, şans ve bereket dileklerini sesli olarak söyleyebilirler.

Çin yeni yılında hang bao olarak bilinen kırmızı zarf içerisinde para vermek de en önemli geleneklerden biridir. Kırmızı renkli bu para zarfları iyi ve güzel şansı sembolize eder. Bu günlerde gelenek, dijitalleşerek, insanların e-posta, kısa mesaj gibi yöntemlerle birbirine para göndermesine dönüşmüş durumda. Ancak siz de sevdiklerinizi değişik ve tatlı bir sürpriz ile şaşırtmak isterseniz, kendi kırmızı zarflarınızı hazırlayıp, içine şans objeleri, sembolik şans paraları, çikolatalar ya da sadece iyi dileklerinizi içeren notlar yazıp verebilirsiniz. Böylece bir nevi Çin yeni yılı kutlamalarına da katılmış olursunuz. Ya da hazırlayacağınız renkli dijital kartlarla sevdiklerinizin Çin yeni yılını kutlayabilirsiniz.

Evde yaşlıların uzun ömürlü olması için, gençlerin bütün gece ayakta kalma geleneği olan ‘Shou Sui’ uygulamak da önemli ritüeldir.

Yeni yılın ilk gününde, iyi talihi uzaklaştıracağına ve servet kaybına yol açacağına inanılan süpürme eyleminden kaçınılır. İlla evde birşeyleri süpürmek gerekirse, dışa doğru değil içe doğru süpürülmelidir. Ayrıca çöp atmak, kişinin servetini atmasını simgelediği için bir tabudur ve yeni yılın ilk günü evden çöp dahi atılmaz. Yeni senenin ilk günü, yani 17 Şubat günü ev temizliği, saç kestirme ve banyo yapılmaz. Bu aktivitelerin iyi şansı alıp götürdüğüne inanılır. Bu sene 17 Şubat’tan önce bu işleri tamamlayıp siz de işi şansa bırakmayabilirsiniz.

Yeni yıl kutlamaları ile başlayan bahar bayramı, iki hafta boyunca devam eder ve senenin ilk dolunayına denk gelen günde, fener festivali ile sona erer. Fener festivali aynı zamanda Çin’in sevgililer günü olarak da geçer. 17 Şubat’ta At senesini karşıladıktan sonra, 3 Mart’ta fener festivali ve Çin sevgililer günü ile kutlama dönemi sona erecek. Fener Festivalinde yakılan fenerlerin çok hoş bir anlam taşır. Fenerler, geçip giden seneyi ve yaşananları geride bırakmayı ifade ederken, diğer yandan da yeni sene için beslenen yeni umutları ve niyetleri anlatır.

Üstelik 17 Şubat günü Çin takvimine göre ‘başarı’ teması ile öne çıkıyor. 12 tema içinde en destekleyici olan ‘Başarı günü’, daima olumlu sonuçlara vesile olur. 17 Şubat aynı zamanda yeni ay zamanı. 2026 Ateş Atı senesine güçlü ve pozitif bir enerjiyle giriyoruz. 3 Mart ise kutlama döneminin sonu ve bir dolunay zamanı. Yeni yıl kutlamalarının senenin ilk dolunayına denk gelen günde sona ermesinin anlamı ise, tamamlanmayı işaret eden dolunay ile, eski seneyi tamamen geride bırakmak ve yeni seneye, yepyeni umutlarla başlamak için çok uygun. Artık Ateş Atı senesinin güçlü enerjisi ile dörtnala ilerleme zamanı.

Çin ve Türk kültürleri, doğayla olan derin bağlarını ve ruhsal inançlarını kutlamak için birbirinden güzel festivallerle doludur. Her bir festival, yaşamın anlamını derinleştirirken, bireyleri ve toplulukları da bir araya getirir. Bir takvim yılı içinde birçok festival kutlanır. Her festivalin kendine özgü tarihi ve gelenekleri vardır. Kökeni ne olursa olsun, kültürel bir tarafı da olsa, tüm festivaller, aile ile bir araya gelmenin, kavuşmanın, anma ve hatırlamanın, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmenin, anlam ve birlik, bütünlük arayışının, doğanın döngülerine, nimetlerine şükretme ve minnet duygusuyla birlikte bereketli bir yaşamın sembolleridir. Festivaller, tarih boyunca çeşitli mitolojik ve şamanik inançlarla iç içe geçmiş bir kültürel zenginlik sunar. Her bir kutlama, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurar ve insanları doğanın döngüleri ile uyum içinde yaşamaya davet eder. Tüm bu felsefi, mitolojik, geleneksel ve kültürel yaklaşımlar, bireysel ve toplumsal gelişime katkıda bulunarak, yaşamın anlamını derinleştirir.

Dolayısıyla her bir festival, hayatın güzelliklerini kutlamak ve doğayla olan bağlarımızı yeniden keşfetmek için bir davet niteliğindedir.

Ateş Çağının Ateş Senesi

İnsanlık tarihi boyunca çok az keşif ateş kadar dönüştürücü olmuştur. Bugün ateşi gündelik hayatın sıradan bir parçası gibi görsek de, bir zamanlar ateş, hem korkulan hem de hayranlık duyulan gizemli bir güçtü. Yunan mitolojisinde Prometheus’un tanrılardan çaldığı ateş, insanlığa yalnızca ışık değil; yaratma cesaretini, bilginin kıvılcımını ve kendi kaderini şekillendirme gücünü de getirdi. Mitolojinin bu güçlü anlatısı ateşin, insanlık için sadece bir element değil, bir uyanış olduğunu anlatır bize. Elbette ateşin hem yaratıcı hem yıkıcı doğası, insana gücün, sorumlulukla buluşması gerektiğini de gösterdi. Ormanları küle çeviren, savaşları ateşleyen, insanı kendi gölgesiyle yüzleştiren ateşin bu ikili doğası, onu insanlık tarihinde hem büyük bir ilham kaynağı hem de güçlü bir uyarıcı haline getirdi. Zehir ve şifa gibi, ateş de hem koruyan hem uyaran bir rehber oldu.

Ateşin kadim mirasını taşıyan 2026 Ateş Atı senesi, hem bireysel hem toplumsal anlamda güçlü bir dönüşüm döneminin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. 60’lık döngülerden oluşan Çin takviminde, 2026 senesini temsil eden Yang Ateş ve At birleşimi, ateş elementinin en güçlü birleşimi olarak kabul edilir. Üstelik 2024 senesi ile başlayan ve 20 yıl boyunca etkilerini gösterecek 9. periyot da ateş elementi ile temsil ediliyor. Kısacası, ateş çağının, ateş senesindeyiz. Ateşi anlamak adeta çağın ruhunu anlamak olacaktır.

9. Periyot - Ateş Çağı

Hız ve Dönüşüm Zamanı

Feng Shui’de kullandığımız zaman döngüsünde, tüm gezegenlerin hizalanması 180 yıllık büyük döngüyü oluşturur. Büyük döngü (180 yıl), 60’lık devirlerden ve 20 yıllık periyotlardan oluşur. 20 yıllık periyotlar, Satürn-Jüpiter kavuşumları iken, 60’lık devirler, Satürn ve Jüpiter’in aynı noktada hizalanmasını gösterir. 20 yıllık periyotlar, 1’den 9’a kadar bir sayı ile temsil edilir. Güneş sistemimizin iki büyük gezegeni Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık 2020’de birbirlerine olabilecek en yakın mesafede hizalandılar. 1623’ten bu yana ilk defa bu kadar yakınlaştılar. Bu iki büyük gezegen yaklaşık 20 yılda bir, bir araya geliyorlar. Ve yine yaklaşık 60 yılda bir ise aynı noktada hizalanıyorlar. Bu büyük buluşmalar pek çok sistemde önemli milatlar olarak geçiyor ve değişime, yeni başlangıçlara vesile olduğuna inanılıyor. Batı astrolojisindeki ‘Kova Çağı’ gibi…

Bu kavuşmaların, Feng Shui ve Çin astrolojisinde de anlamı ve önemi büyük. Bu iki gezegenin hizalanmaları periyotları değiştiriyor, bir devri açıyor, büyük bir döngüyü sonlandırıyor. 21 Aralık 2020’de bir araya gelen Satürn ve Jüpiter’in hizalanışı, Feng Shui’de kullandığımız zaman döngüsüne göre 2024’te başlayacak 20 yıllık yepyeni bir dönemin, 9. periyodun habercisi idi. Şubat 2024 ile beraber artık 20 sene boyunca, 9. periyoda şahitlik ediyor olacağız.

2024 ile başlayan 9. periyot, 2043 senesi ile sona ererken, aynı zamanda 180 yıllık bir büyük döngüyü de geride bırakıyor olacağız. 1’den 9’a kadar sıralanan periyotlarda 9, sonuncu periyot demek. Sonra 1 ile yeniden başlayacağız.

Büyük döngünün şahitlik edebildiğimiz modern zamanlarında, yani 1944’lerden bugüne, 5-6-7 ve 8. periyotlar, hep metal ve toprak elementi ile geçti. Şimdi 9. periyotla beraber, ateş elementinin devri başlıyor. 1’den 9’a kadar sıralanan periyotlar arasında tek ateş dönemi 9. periyottur. Diğer tüm elementlerin (metal, su, ağaç, toprak, ağaç) durumunu değiştirebilen tek element olan ateşin, döngünün son halkası olması da oldukça anlamlıdır.

Geride kalan son 4 periyot yani yaklaşık 80 senede deneyimlediğimiz toprak ve metal elementleri, sabit, durağan ve yavaşken, ateş elementi, değişken, öngörülemez ve hızlıdır. Sadece bu yönüyle bile ateş çağının hayatlarımıza önemli değişimleri getireceğini öngörmek çok da zor değil.

Geride bıraktığımız toprak döneminde istikrar, sabır, sebat, çok çalışmak, yere sağlam basmak, güven inşa etmek için uğraşmak, her şeyi yavaş yavaş, sindirerek yapmak, iyi bir işte yıllarca çalışmak, zamanla yükselmek gibi değerler, yeni çağda ateş elementi ile, tıpkı mum alevi gibi değişken, hızlı ve öngörmesi zor bir zemine kayacaktır. Geride kalan periyotlar geleneği, sabit fikri, sahip olmayı, kural ve düzeni ifade ederken, ateş, yeniliği, değişimi ve bilineni yakıp dönüştürmeyi temsil ediyor.

Diyebiliriz ki yeniçağ ile güven, sabır, dayanıklılık ve geleneksellikten, değişim, bilinmezlik, keşif ve esnekliğe doğru evrilen bir yola girdik. Deneysel yaklaşımlarla yeniliğe ve sürekli öğrenmeye açık olmak, bilinmez olanla barışık olmak geliştirmemiz gereken en önemli beceri gibi görünüyor.

Bir önceki 9. periyot, yani 1844-1864 arasındaki dönem, devrimler, keşifler ve ezber bozan yeniliklerle doluydu. Avrupa devrimlerle çalkalandı, Amerika iç savaş sonrası köleliği kaldırdı, Japonya izolasyonunu (sakoku) sona erdirdi. Telgrafın icadıyla iletişim dünyası değişti. Her şey ateş elementinin sembolize ettiği hız, devrim ve yenilikle bağlantılıydı. Bugün de benzer bir dönemin eşiğindeyiz. Ateş Çağı bize soruyor: Eskiye tutunarak mı devam edeceksin, yoksa yeni çağın ışığını cesur ve esnek bir zihinle mi kucaklayacaksın?

Önümüzdeki 20 yıl, yapay zekâdan toplumsal dönüşümlere kadar hayatın her alanında ateşin enerjisini hissettirecek. Eski yapılar yıkılırken, yenileri kurulacak. İnsanlığın önündeki en büyük sınav: Zekâ ile kalp arasındaki dengeyi bulabilmek.

2026 –Ateş At Yılı

(4 Şubat 2026 - 3 Şubat 2027)

9. periyot, yani ateş çağının ilk yıllarındayız; ışık, hız ve değişim artık hayatın yeni düzeni. Gündelik ritim bile hızlandı: ekranlar daha parlak, sahneler daha kalabalık, haber döngüsü daha ateşli. Tam böyle bir dönemde, Çin takvimine göre Ateş At Yılı başlıyor.

At’ın doğası özgür, hızlı, başına buyruk, cesur… Ateş ise öngörülemez, her an değişen, hem aydınlatan hem yakan doğasıyla çok güçlü bir enerji…

O halde ateş çağının ateş atı senesinde ana temamız, ateşin parlaklığını ve atın özgürlükçü ruhunu farkındalıkla ve kararlı bir şekilde dengelemek. Bunu yaparsak yıldız gibi parlarız; aksi halde ışığın göz kamaştırmasıyla yolu kaybedebiliriz.

Çin Astrolojisi’ne göre, 2026 yılı “Ateş At Yılı” olarak geçiyor ve 4 Şubat 2026’dan, 3 Şubat 2027’ye kadar sürecek. Çin astrolojisinde, yıl, ay, gün ve saati temsil eden elementler Çin takviminden elde edilir. Bu sitem “Kaderin 4 Sütunu” olarak da adlandırılır. Çince’de “Bazi” ya da “8 karakter” olarak da kullanılır.

Çin takvimi, belirli bir tarihi, beş temel element olan ağaç, ateş, toprak, metal ve su ile birlikte Çin burçlarından 12 hayvanla eşleştiren bir sistemdir. Bu sistemde, zamanı belirten her bir öğe (yıl, ay, gün ve saat) hem elementle hem de bir Çin burcu ile tanımlanır.

Çinliler, yazılarını bambu üzerine yukarıdan aşağıya doğru yazarlardı. Bu nedenle, zamanla ilgili her bir öğe, üstte bir element ve altta bir burç olacak şekilde düzenlenir. Her bir burcun kendine ait bir elementi de vardır.

Örneğin, 2026 yılı “Yukarıda Yang Ateş, Aşağıda At” olarak tanımlanır. Burada At burcunun da elementi ‘Yang Ateş’tir. Hem Yang Ateş hem de At burcu, ateşin en güçlü halini ifade eder.

Şu şekilde yazılır :

丙 Yang Ateş 午 At (yang ateş)

Yang Ateş

Çin astrolojisinde 2026 yılı, Yang Ateş elementinin son derece baskın olacağı bir dönem olarak öne çıkıyor. Yang Ateş, sembolik olarak güneşin ta kendisidir. Güneş her gün yeniden doğar, dünyayı ısıtır ve aydınlatır. Kimse ondan bunu talep etmese ya da teşekkür etmese bile ışığını esirgemez. Onun varlığı, hem cömertlik hem de kudret anlamına gelir.

Fakat güneşi sadece huzur verici sıcaklığıyla düşünmek yanıltıcıdır. Bazen aynı ateş, yangınlara yol açabilir, karşı konulmaz bir güç haline de gelebilir. İşte 2026 senesinin temel dinamikleri de bu ikili doğada saklıdır: ışık, umut ve büyüme ile birlikte yüksek gerilim, dönüşüm ve aşırılıkları tetikleyebilecek ateşin aynı anda var oluşu.

Yang Ateş’in Nitelikleri

Parlama Gücü: Yang Ateş’in en temel niteliği, görünür olma ve dikkat çekme kapasitesidir. O bir odaya girdiğinde, varlığı sözlerinden önce hissedilir. Tıpkı gezegenlerin güneş etrafında dönmesi gibi, insanlar da onun ışığına yönelir. Liderler, vizyon sahibi kişiler, sanatçılar ve öncü karakterler, bu enerjiyi doğalarında taşırlar. 2026’da özellikle liderlik alanında yeni figürlerin öne çıkması muhtemeldir. Şirketler, topluluklar ve hatta devletler düzeyinde, güçlü liderlik ve görünürlük arayışı daha belirgin hale gelecektir. Sarsılmaz İyimserlik: Güneş her sabah yeniden doğar. Karanlık geceler ne kadar uzun sürerse sürsün, sonunda ışık tekrar görünür. Yang Ateş de bu özelliğiyle umudun, direncin ve kararlılığın simgesidir. 2026 yılı, zorluklar karşısında pes etmeyen, direnç ve yeniden ayağa kalkma iradesini gösterebilen kişiler için büyük fırsatlar sunacaktır. Benzer şekilde toplumların da yeniden ayağa kalkma, toparlanma ve gelecek inancını canlı tutma eğilimi şeklinde tezahür edecektir. Bitmeyen Enerji ve Dayanıklılık: Güneş’in ışığı, dışarıdan bir kaynağa ihtiyaç duymaz; kendi kendine yeterlidir. Yang Ateş de aynı şekilde, sürdürülebilir bir enerji ve uzun vadeli dayanıklılık demektir. Bu, bireysel hayatlarda hızlı ve geçici olana rağmen istikrarla yol almayı; toplumsal ölçekte ise uzun soluklu olacak yeni sistemlerin kurulmasına işaret eder. 2026, Güneş gibi kendi kaynaklarını en iyi kullananların ve iç motivasyonunu canlı tutanların senesi olacaktır. Doğruluk ve Erdem Timsali: Yang Ateş, yalnızca ısıtan bir güç değil, aynı zamanda gerçeği aydınlatan bir ışıktır. Kolay olanı değil, doğru olanı seçmeye eğilimlidir. Doğruluk ve erdem, onun doğal pusulasıdır. 2026 senesi, dürüstlüğünü ve değerlerini koruyabilenler için hem güven hem de itibar getirecektir. Gizli kalan konuların ortaya çıkması, hakikatin görünür hale gelmesi ve dürüstlüğü savunanların güç kazanması olasıdır. Toplumsal ölçekte şeffaflık talebi yükselebilir; bireysel düzeyde ise kendi değerlerinden ödün vermeyenler öne çıkacaktır.

Yang Ateş, amaç, erdem, umut ve görünürlük enerjisidir. Yang Ateş, varlığını saklamaz. Onun kaderi, parlamak ve başkalarına yol göstermek üzerine kuruludur. Bu enerji bazen aşırıya kaçabilir; fazla yakıcı, fazla talepkâr ya da yanlış anlaşılır olabilir. Fakat unutulmaması gereken şudur: En karanlık günümüzde bile güneş daima yeniden doğar. 2026, hepimize bunu hatırlatacak bir yıl olacaktır.

2026 ve At Burcu: Ruhun Ateşi

Derler ki atlar, insanın kafasındakini okur, kalbindekine cevap verir, ruhuyla bağ kurar. Bu yüzden Çin astrolojisinde At burcu, yalnızca bir hayvan sembolü değil, ruhu ve ‘öz’ü temsil eden çok güçlü bir simgedir.

At burcu, yazın tam ortasında, haziran ayını temsil eder. Yılın en sıcak dönemine denk gelen bu zaman diliminde, ateş elementinin en güçlü hâlini görürüz. At’ın asli elementi ‘Yang Ateş’tir; ancak derinlerinde gizlenmiş bir Yin Ateş de taşır.

At Burcunun Ateşi

Yang Ateş, güneş gibi açık, samimi, dürüst ve pozitif bir enerjiyi dışa yansıtır. Parlaklığıyla çevresini aydınlatır, umut ve canlılık getirir. Ama At’ın içinde gizli duran Yin Ateş ise bambaşkadır: bir mum alevi gibi dalgalı, öngörülemez, duygusal ve zaman zaman tehlikeli. Sessiz bir anın ardından ansızın patlayabilir, olayları tetikleyebilir. İşte At burcunun gücü de bu çifte doğadan gelir; hem yapıcı ve hayat veren, hem de öngörülemez ve yıkıcı.

2026’da tam da bu enerji hâkim olacaktır. Çünkü Ateş Çağı’nın en güçlü ateş yılına At burcu eşlik edecek. Bu, hayatın adeta bir atın sırtında dört nala koşması gibi hızlı ve yoğun akacağı anlamına gelir. Bildiğimiz düzenler yerinden oynayabilir; alışkanlıklarımız sarsılabilir. Bu nedenle 2026, bizden esnek olmayı, değişime adapte olmayı ve “atı ustalıkla sürmeyi öğrenmeyi” talep ediyor. Atı ustalıkla sürmek için attan öğreneceklerimiz var:

Atlar hızlıdır ama dengeyle hayatta kalırlar. At sürekli koşmaz; gerektiğinde hızlanır.

Sürüde yaşar ama yönünü kendi bulur. Atlar birlikte hareket eder. Ama ne zaman öne çıkacağını ne zaman geride duracağını bilir.

Atlar sezgisel olarak fark eder; akılla değil bedenle algılar. Bu yüzden enerjisini yanlış yere harcamaz.

Atlar ayakta dinlenebilir. Dinlenmek hareketsizlik değildir. Enerjisini korumak için tamamen durması gerekmez.

Atlar karar anını kaçırmaz. Hareket zamanı geldiğinde tereddüt etmez. Koşması gerekiyorsa tüm gücüyle koşar.

Hareketli ve hızlı Ateş Atı senesinde herkesin aynı tempoda ilerlemesi gerekmez. Atın da farklı ilerleme biçimleri vardır. Bazen yürür, bazen tırıs gider, bazen de dörtnala koşar. Gerektiğinde durur ve yön değiştirir. Bu sene hızlı gitmek değil nasıl ve ne yöne gideceğini bilmek daha önemli.

Bu sene belki zaman zaman yürüyeceksin; acele etmeden, zemini yoklayarak ve gücünü koruyarak. Bazen atın tırıs gidişi gibi, aynı yönde istikrarlı ve sürekli ilerleyeceksin. Bazen de büyük bir atılım için zamanında hızlı kararlarla dörtnala koşacaksın. Bu sene ritmini sen belirle, yönünü seç ve sezgilerine güvenerek ilerle…

Aşk Çiçeği Yıldızı

At burcunun en dikkat çekici niteliklerinden biri de “Aşk Çiçeği Yıldızı”dır. Bu yıldız, romantizm, çekicilik ve insan ilişkilerinde cazibeyi temsil eder.

Bazı kişiler doğuştan bu yıldızın etkisini taşır; onlar daha flörtöz, neşeli ve ilişkilerinde renkli olurlar. Kimileri ise hayatlarının belirli dönemlerinde bu yıldızın etkisine girer; işte o dönemlerde evlilikler, yeni aşklar ya da mevcut ilişkilerde derinleşme sıkça görülür.

2026’da At burcunun bu özelliği toplumsal ölçekte de hissedilecektir:

Sosyal hayatın canlanması,

Davetler, açılışlar ve kutlamaların artması,

İnsan ilişkilerinde daha fazla yakınlık, romantizm ve tutkuların öne çıkması,

Güzellik, moda ve kişisel bakım sektöründe hareketlenme...

“Aşk çiçeği” adı sizi yanıltmasın. Bu enerji sadece romantik ilişkiler için değil, iş hayatında da önemli bir fırsattır. Önemli sunumlar, topluluk önünde konuşmalar, davetlerde veya yeni iş bağlantılarında bu yıldızın cazibesi güçlü bir destek sunacaktır. İnsanların sizi fark etmesi, sözlerinize değer vermesi ve etkileşim kurma isteği bu yıldızın hediyesidir.

Feng Shui ve Çin astrolojisi, beraber çalışan, beraber kullanılırsa etkisi artan sistemlerdir. Tam da At senesi ‘Aşk Çiçeği’ yıldızı ile geliyorken, sizin için Aşk Çiçeği yıldızı hangi yönde parlıyor bilmek ister miydiniz?

Tablolardan doğduğunuz yıla göre aşk çiçeği yönünüzü bulabilirsiniz. Örneğin, Aşk Çiçeği yönünüz batı ise evinizde bu yöne denk gelen alanda daima canlı ve renkli çiçekler bulundurabilirsiniz. Canlı çiçekler Aşk Çiçeği yönünüzde, bu yıldızın etkisini daima canlı ve aktif tutacaktır. Aşkı ve sevgiyi hatırlatan objeler, fotoğraflar ya da işinizle ilgili sizin için anlamlı objeleri de Aşk Çiçeği yönünüze yerleştirebilirsiniz. 2026’da hayatınızda aşk ve romantizm istiyorsanız, bu sene önemli sunumlarınız, davetleriniz varsa siz de Aşk Çiçeği yönünüzü taze ve renkli çiçeklerle desteklemeyi unutmayın.

2026 At Senesinin Özeti

2026, At burcunun enerjisiyle hızlı, yoğun, ateşli ve romantik bir yıl olacak. Hayatın ritmi hızlanırken, uyum sağlamak ve değişimi yönetmek kritik önem taşıyacak. Aynı zamanda “Aşk Çiçeği”nin etkisiyle ilişkiler, sosyal hayat, estetik ve güzellik ön planda olacak. 2026 özeti: Heyecanlı, ateşli, dönüştürücü ve unutulmaz.

Tarihin Aynasında Ateş At Yılları

Çin astrolojisinde her element–burç birleşimi 60 yılda bir geri döner. Bu yüzden geçmişteki Yang Ateş-At yıllarına bakmak bize seneye dair ipuçları verir.

1846’da Amerika–Meksika savaşı başladı, Avrupa devrim ve ayaklanmalarla çalkalandı. Neptün keşfedildi, gökyüzünün sınırları genişledi. Tıpta eter anestezi ilk kez ameliyatlarda kullanıldı, modern cerrahinin önü açıldı. Ama aynı yıl İrlanda Patates Kıtlığı milyonlarca insanı açlığa ve göçe sürükledi Büyük göç dalgaları Avrupa’dan Amerika’ya aktı.

1906’da San Francisco büyük bir deprem ve yangınla sarsıldı. Osmanlı İmparatorluğu çalkantılar yaşadı. ABD’de gıda ve ilaç güvenliği yasası kabul edildi. Teknoloji dünyasında kablosuz telgraf ve erken radyo iletişimi dönüştürücü oldu. Sanat sahnesinde Picasso kübizmin kapısını açtı.

1966’da Çin’de Kültür Devrimi başladı, gençlik hareketleri yükseldi, Vietnam Savaşı kızıştı. Amerika ve Avrupa’da özgürlük arayışları sokaklara taştı. Ama aynı yıl Beatles “Revolver” albümünü çıkardı, mini etek modası zirve yaptı. Moda ve müzik, aşk ve cazibe Ateş At’ın enerjisini sahneye taşıdı.

Her döngüde taşlar yerinden oynamış, düzenler sarsılmış ama aynı zamanda büyük yenilikler filizlenmiş. 2026’da da aynı tabloyu beklemek mümkün: Göç krizleri, iklimsel afetler, yeni sanat akımları, tıpta devrimsel adımlar ve siyasette hızlı değişimler senesi bizleri bekliyor.

Ekonomi

Ateş hız ve coşku demektir. Güneş yüzünü gösterdiğinde insanlar sokaklara koşar, harcama yapar, neşelenir. Ateş yıllarında da toplumsal moral yükselir, tüketim iştahı artar. 2026’da turizm, eğlence, lüks tüketim, moda ve sanat sektörleri için olumlu bir rüzgâr esebilir. Yeni projeler, girişimler, risk alma iştahı artabilir. Ama ateş aynı zamanda spekülasyon demektir. Coşkunun fazlası balonları şişirir, enflasyonu yükseltir. 2024 ve 2025’in “bereketsiz” yıllarından sonra 2026 ilk kez ışık getiriyor. Yatırımlar canlanabilir, tüketim artabilir. Ama sağlam stratejisi olmayanlar hızla yanabilir.

Sektörlerdeki etkiler:

Su ile ilgili alanlar (lojistik, taşımacılık, iletişim) parlayacak, çok karlı olacak.

Ağaç sektörü (moda, medya, çevre teknolojileri) yaratıcılık patlaması yaşayacak, üretkenlik coşacak.

Ateş sektörü (enerji, havayolu, eğlence) yoğun rekabet ve krizlerle sınanacak.

Metal sektörü (bankacılık, otomotiv, mühendislik) dönüşüm baskısı altında kalacak.

Altın ise değerini koruyacak, çünkü ateş metali işler, onu parlatır.

Sağlık

Ateş, yalnızca ruhu değil bedeni de etkiler. Fazlası uykusuzluk, sabırsızlık, öfke patlamaları, histeri, tükenmişlik sendromu ve toplumsal cinnet halleri getirebilir. Kalp ve damar sorunları, tansiyon, kolesterol, diyabet, sinir sistemi rahatsızlıkları 2026’da öne çıkabilecek sağlık temaları arasında. Göz ve cilt sorunları da yine ateş fazlasının yansımalarıdır.

Su elementi eksik olduğu için böbrekler, dolaşım sistemi ve kulaklar hassas olacaktır. Bu yılın temposu, “hep geç kalıyormuş” duygusu yaratabilir; insanlar sürekli koşuyormuş gibi hissedebilir. Bu da ruhsal yorgunluğun bedensel tükenmeye dönüşmesine yol açabilir.

Ama Ateş At yıllarının yalnızca gölge tarafı yok. Aynı yıllar tıpta devrimsel adımlar da getirmiştir. 1966’da ilk yapay kalp denemeleri yapıldı, 1980’de çiçek hastalığı tamamen yok edildi. 2026’da da genetik tedaviler, hücresel uygulamalar, beyin ve kalp teknolojilerinde sıçramalar görebiliriz. Ateş hem yakar hem de yeni yollar açar.

Kısacası bu yıl sağlık için reçete basit: Ateşi dengele. Uykunu düzenle, suyu bol iç, doğada zaman geçir, zihinsel dinginliği besle. Ateş hızlı koşar ama dengeleyen, su ve topraktır.

İklim ve Doğa

Çin takvimine göre 2024–2044 arası dönem “9. periyot” olarak bilinir ve Ateş Çağı’dır. Bu çağda düzenli olarak güneş patlamaları ve manyetik fırtınalar beklenir. Bilim de bunu doğruluyor: NASA ve NOAA’ya göre şu anda Güneş’in 11 yıllık döngüsünün (Solar Cycle 25) en aktif evresindeyiz. Zirvesi 2025–2026’ya denk geliyor. Yani güneş lekeleri, patlamalar, koronal kütle fırlamaları artacak.

Bu olaylar Dünya’nın manyetik alanını etkileyerek elektrik şebekelerini, bilgisayar sistemlerini, uydu iletişimini ve GPS sinyallerini bozabiliyor. 1859’daki Carrington Olayı veya 1989 Quebec elektrik kesintisi bunun somut örnekleri. 2026’da benzer riskler tekrar gündeme gelebilir. İngiltere gibi bazı ülkeler şimdiden “uzay havası” başlığı altında altyapı planları yapıyor.

Ateş yalnızca gökyüzünden değil, yeryüzünden de gelecek. 1966’da birçok uçak kazasında “yangın” ve “hava koşulları” etken olmuştu. 60 yıllık döngülerde sıcak dalgaları, kuraklıklar ve seller sık sık kayda geçmiştir. 2026’da da tarım zorlanabilir, gıda fiyatları artabilir. Bir yanda kuraklık, bir yanda su taşkınları… Enerji sektörü de bu ateşin tam ortasında olacak: Petrol, gaz, elektrik, nükleer enerji ve şebekeler hem ekonomik hem siyasi rekabetin odak noktası.

Volkan patlamaları, yangınlar, sıcak dalgaları, siber saldırılar, elektrik kesintileri maalesef gündemde yer almaya devam edecektir. Felaket senaryoları ile endişe etmektense bilgi sahibi olmak ve önlem almak, hazırlıklı olmak çok daha doğru olur.

Romantizm, Sanat ve Moda

2026 yalnızca toplumsal çalkantıların değil, romantizmin ve cazibenin de yılı olacak. Aşk Çiçeği’nin etkisiyle aşk hayatları hızlanacak, flörtler artacak, yeni ilişkiler gündeme gelecek. Ünlülerin aşk hayatları basının ana malzemesi olacak, magazin dedikoduları “Kim, kiminle?” sorusuna kilitlenecek. Ama aynı etki yalnızca özel hayata değil, sanata ve modaya da yansıyacak. 1846’da romantik edebiyat zirvedeydi, 1906’da Picasso’nun çıplaklığı ve erotizmi öne çıkaran tabloları kübizmi başlattı, 1966’da Beatles’ın en deneysel albümü çıktı, mini etek modası kadın bedeninin özgürleşmesini simgeledi. Her Ateş At yılında sanat daha cesur, daha kışkırtıcı olmuş.

2026’da da moda daha göz alıcı, şok edici, iddialı olacak. Sanat dünyası erotizmi, provokatif estetiği sahneye koyacak. Müzikte deneysel, özgür akımlar yükselecek. Yaratıcılık ve cazibe aynı anda tavana vuracak.

Sembolik Yıldızlar: Kişisel Haritalarda At Senesi Etkisi

Nobleman (Koruyucu Melek Yıldızı)

Çin astrolojisinde hayvanlarla temsil edilen bazı burçlar, aynı zamanda “sembolik yıldız” olarak tanımladığımız enerjileri taşırlar. Sembolik yıldızlardan en önemlisi olan, Nobleman ya da Koruyucu Melek olarak tanımlayabileceğimiz yıldız son derece pozitif bir etkiyi ifade eder. Bazıları bu olumlu enerjiye doğuştan sahiptir. Bazen de gelen seneler ya da şans dönemleri bu etkiyi getirir. Nobleman ya da Koruyucu Melek bizim için işleri kolaylaştıran, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bize yardımcı insanları işaret eder. Nobleman etkisinde olduğumuz dönemlerde etrafımızda yardımcı insanların olduğunu, işlerin daha rahat, sorunsuz gittiğini ya da problemlerin daha kolay çözüldüğünü görürüz. Bu pozitif enerji, adeta bir kalkan gibi bizi korur ve destekler.

2026 At senesinde, 1 ile biten yıllarda doğanlar, Nobleman-Koruyucu Melek etkisinde olacaklar. Doğum tablosunda gün ya da yıl sütununda üstteki element yin metal olanlar da 2026 yılında bu etkiye sahip olacak. Doğum tablonuzu oluşturmak isterseniz, www.mingyun.info sitesinden, doğum bilgilerinizi girerek kolaylıkla elementlerden oluşan tablonuza ulaşabiliriniz.

2026 senesi sizin için de Koruyucu Melek etkisi taşıyorsa şansınız güçlü demektir. Yeni projeler geliştirmek için bu güzel şanstan yararlanın. Hayata geçirmek istediğiniz plan ve projeleriniz için bu seneden destek alarak harekete geçin. Mark Zuckerberg, Nobleman şansındayken Facebook’u yarattı; Leonardo Di Caprio, yıllarca aday olup alamadığı Oscar ödülünü Nobleman senesinde aldı. Freddie Mercury, Nobleman senesinde Bohemian Rhapsody’yi yazdı.

Kimler Dikkat Etmeli: Seneyle Zıt Burçlar

2026 senesinin At burcu ile en zıt burç Fare burcudur. Çünkü bazı burçlar birbiriyle uyumlu etkiler yaratırken bazı burçlar da çatışan, zıt etkiler yaratırlar. At ateş elementi, fare ise su elementidir. Bu sebeple Fare yıllarında (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) doğanlar, Fare ayı sayılan aralık ayının 4’ü ya da 5’i ile ocak ayının 4’ü ya da 5’i arasında doğanlar ve saat 23.00-01.00 arasında doğanlar bu sene değişime, harekete ve türbülansa açık olduklarını unutmamalı! Zıt ve çatışan etkiler, değişim demektir. Çok sakin ve stabil bir sene beklemeyin. Tablosunda fare burcu olanlar, 2023 boyunca ters etkileri en aza indirmek adına üzerlerinde bir keçi sembolü taşımayı ihmal etmemeli. Keçi burcu, At ile en iyi anlaşan burçtur. Dolayısıyla bir Keçi burcu sembolü taşımak sizi koruyacaktır. Ancak zorlukları en aza indirmek, bunlardan olumlu bir anlam çıkarabilmek için zıtlık ve çatışma dönemlerinde alınabilecek en iyi önlem, hayatınıza kendi iradenizle hareket ve değişimi getirmenizdir. Böylece değişim ve hareket isteyen enerjiler amacına ulaşmış olacağı için sürpriz değişimleri nispeten engellemiş olursunuz. Doğum tablosunda Fare burcu olanlar, 2026 senesini yapmak istediğiniz yenilikler ve değiştirmek istedikleriniz için bir fırsat olarak değerlendirin ve rutinlerinizin biraz dışına çıkın! At ve Fare çatışması, ateş ve su elementleri arasındaki çatışma demektir. Bu nedenle, doğum tablosunda Fare ve At olanlar, bu iki elementin çatışma etkisine daha açık olabilirler. Yanıklar, iltihaplanma, ateşli hastalıklar, kalp damar, dolaşım sorunları gibi konularda daha temkinli olmakta fayda var. Ayrıca mesane, kulaklar, gözler ve ruh sağlığı da bu burçların etki alanında olduğundan bu konularda hassasiyeti olanlar tablosunda fare ya da at burcuna sahiplerse koruyucu sembol olan Keçi burcu sembolünü taşıyabilir ve 2026’da sağlıklarına dikkat ederek, iyi yaşama önem verebilirler. 2025’de At-Fare çatışması sizi de etkiliyorsa sene boyunca sizi topraklayacak farkındalık pratikleri yapmak, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınıza bütünsel yaklaşmak ve önem vermek, beslenmenizi düzenlemek ve daha sakin bir sene geçirmek için gayret etmek yapabileceğiniz en iyi çözümler olacaktır.

Senenin yönetici burcu, Grand Dük olarak adlandırılır. 2026’da Grand Dük, At burcunda. Yani sene boyunca yönetim onda; adeta bir lider, bir komutan gibi. Ancak Çin astrolojisinde sene ile aynı burca sahip olmak senenin enerjisine meydan okumak, ona kafa tutmak anlamına gelir. Bu sebeple, At burcundakileri de biraz zorlu bir sene bekliyor. 2026 senesi At burcundakilere adeta meydan okuyor. At burcunda olanların kendi gücünü ele alma, karar süreçlerinde cesaretle ve güvenle hareket etme senesi. 2026’nın enerjisi At senesinde doğanları, karşısında bir komutan olarak görmek istiyor. Ancak Grand Dük etkisi sene boyunca At burcundakileri disiplinden çıkarmak, pes ettirmek, dikkat dağıtmak ve başlarına birtakım çoraplar örmek üzere iş başında olacaktır. Çatışmaya ve hata yapmaya zorlayacaktır. Atlar, farkındalıklarını ne kadar açık tutar, zihnen ne kadar sakin ve dingin olurlarsa dışarısı da o kadar sakin ve dingin olacaktır. 2026 boyunca bu zorlu etkileri en aza indirmek adına, At yılında doğanlar da üzerlerinde bir keçi burcu sembolü taşıyabilir.

At ile Uyumlu Burçlar

At ile tam uyum sağlayan burç Keçi burcudur. Bu nedenle 2026 senesinde Fare ve At burcunda olanlara Keçi sembolü taşımaları tavsiye edilir. Eğer Keçi senesinde doğduysanız 2026 sizin için daha uyumlu ve huzurlu geçecek diyebiliriz. Aynı şekilde Kaplan ve Köpek burçları da At ile uyum yaratan, birleşen burçlar arasındadır.

Unutmayın, doğum haritanızda yalnızca yıl sütunu değil; ay, gün ve saat sütunları, şans dönemleriniz ve güçlü–zayıf elementleriniz de önemlidir. Bütünsel bir değerlendirme yapmak daha net ve güvenilir bir analiz olur. Yıla ait burç yorumları, bu tablonun sadece bir parçasını gösterir.

Kaplan

“Sabırla güç kazan”

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

2026, sabır ve dikkatle ilerlemeniz gereken bir yıl. Krizler sizi zorlayabilir ama her biri güç ve tecrübe katacak. Bu yıl üzerinizde Sarsıntı ve Çarpışma Yıldızları bulunuyor, bu da küçük kazalar veya tartışmalar getirebilir. Özellikle senenin ilk yarısında dikkatli olmanız, acele kararlar almamanız çok önemli. Aile bağlarınızı ve sabrınızı koruyarak bu zorlukları fırsata çevirebilirsiniz. İkinci yarıda senenin etkiler yumuşayacak ve dengeler sizin lehinize dönecektir. At burcu ile uyumlu burçlar arasında olduğunuz için zorlu süreçlerde çözüm ve yardım bulacaksınız.

Ejderha

“Zorlukları aş, zirveye çık”

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Şanslı yıldızlar sizi destekliyor; engelleri aşmanız hiç zor olmayacak. Başarı ve Çözüm Yıldızları sayesinde iş ve eğitim hayatınızda güçlü ilerlemeler sizi bekliyor. Zorlu ‘Şar’ etkisi ufak sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Çevrenizde sizinle aynı hedeflere sahip kişilerden destek görebilirsiniz. Planlı ve sakin ilerleyin. Doğru strateji sizi bu yıl zirveye taşıyacak.

At

“Cesaretle meydan oku”

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

2026 sizin burcunuzla aynı ama bu Grand Dük etkisini işaret eder. Sizi sabırsızlığa ve dikkatsizliğe sürükleyebilir. Sene size bir nevi meydan okuyor. Gücünüz ele alın ve bir komutan olduğunuzu unutmayın. Otorite ve Zenginlik Yıldızları liderlik ve güçlü kararlar için fırsatlar sunacak. Yanınızda Keçi sembolü taşımak bu sene size koruyucu bir etki sağlayacaktır. Cesaretinizi sabır ve stratejiyle birleştirdiğinizde bu yıl sizi öne çıkaracak ve destekleyecektir.

Maymun

“Bilgiyi güce dönüştür”

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Akademi Yıldızı eğitim ve öğrenim için güçlü fırsatlar, yeni bilgiler ve bağlantılar edinme fırsatı sunarken Seyahat Yıldızı iş veya eğitim yolculuklarını gündeme getirebilir. Hüzün Yıldızı yalnızlık hissi getirse de sosyal çevrenizi canlı tutmanız bu etkiyi hafifletecektir. Zorlu ‘Şar’ yıldızı ufak kazalara karşı sizi uyarıyor; dikkatli davranırsanız sorun yaşamazsınız. 2026, bilgeliğinizi ve öğrenme kapasitenizi, güç ve ilerleme için kullanacağınız bir yıl olacak.

Köpek

“Bilgelikle yürü”

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Başarı ve Çözüm yıldızları sizi destekliyor, sorunların üstesinden daha kolay geleceksiniz. Ama fırsat gibi görünen ancak aldatıcı olaylara ve tekliflere kapılmamalısınız. Duygusal değil mantıklı adımlar atmalısınız. Bilgelik ve sabırla ilerlerseniz bu yıl büyüme ve olgunlaşma dönemi olacaktır. İlişkilerinizde uyumlu bir sene olmasına karşın, zaman zaman yalnızlık hissi yaşayabilirsiniz. Bu yılın anahtarı bilgelik, sabır ve ayırt edebilme gücünüz olacak. At burcu ile uyumlu burçlar arasında olduğunuz için zorlu süreçlerde çözüm ve yardım bulacaksınız.

Fare

“Değişime direnme, akışa uyum sağla”

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

2026 yılı sizin için değişim ve dönüşümle gelecek. Kayıp ve Sarsıntı Yıldızları nedeniyle maddi dalgalanmalara karşı dikkatli olmanız faydalı olur. Zorlu ‘Şar’ etkisi ufak sağlık sorunlarına işaret etse de Çözüm Yıldızı kritik anlarda size destek verecek. Esnek ve sabırlı davrandığınızda bu yılın zorlukları, sizi güçlendiren deneyimlere dönüşecek. Senenin çatışma etkisi sizin burcunuzda olduğundan, senenin koruyucu sembolü olan Keçi sembolünü üzerinizde taşımayı unutmayın. Bu sene esnekliğin ve sabrın sana güç kazandıracak.

Tavşan

“Şans kapında”

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Şans yıldızları bu yıl sizin yanında, fırsatlar kapınızı çalacak. 2026, şans yıldızlarının desteğiyle bolluk ve mutluluk getirecek. Kariyerinizde ilerleme, finansal kazanç ve ilişkilerde uyum ön planda olacak. Ancak aceleci adımlar ya da dikkatsiz sözler tartışmalara yol açabilir. Dikkat etmeniz gerekenler; acelecilik ve dikkatsizlik. Dengeli, dikkatli ve alçakgönüllü olduğunuzda bu yıl hayatınızda büyük bir sıçrama dönemi olacak.

Yılan

“Kendi yolunu aç”

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Atılım ve Kazanç Yıldızları sayesinde kariyerinizde yeni adımlar atacak, gelirinizde iyileşme yaşayacaksınız. Sağlık ve Ayrılık Yıldızları sizi dikkatli olmaya çağırıyor. Hem bedensel hem de duygusal dengeyi gözetmelisiniz. Aşk Çiçeği Yıldızı ise size sosyal cazibe ve romantizm getiriyor. Aşk Çiçeği Yıldızı’nın en çok etkilediği burçlar arasındasınız. Bu yıl stratejik yaklaşımınızla büyüme fırsatları yakalayacaksınız.

Keçi

“Bereket ve şans dolu bir yıl”

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Başarı ve Bolluk yıldızlarıyla bereket dolu bir yıl seni bekliyor. Senenin en şanslı burcu sizsiniz. İş ve ilişkilerde destek bulacak, yeni yatırımlar için fırsatlar yakalayacaksınız. Zaman zaman duygusal dalgalanmalar ve finansal riskler olabilir; harcamalarda ölçülü olmak önemlidir. Bu yılın sonunda hem maddi hem de manevi anlamda kalıcı kazanımlar elde edeceksiniz.

Horoz

“Parla, ilham saç”

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Güçlü şans yıldızları size kariyerde başarı ve maddi kazanç getiriyor. Aşk Çiçeği Yıldızı sayesinde özgüveniniz ve cazibeniz artacak, hem işte hem aşkta dikkat çekeceksiniz. Aşk Çiçeği Yıldızı tarafından en çok etkilenen burçlar arasındasınız. Karmaşa Yıldızı ise tartışmalara karşı temkinli olmanızı hatırlatıyor. Akıllıca ve sabırlı olduğunuzda bu yıl sizin için ilham ve ilerleme dönemi olacak.

Domuz

“Zorluklardan çıkış, yeni başlangıç”

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Yardımcı yıldızların desteğiyle 2025’in zorluklarını geride bırakıyorsunuz. Yardım ve Merhamet Yıldızları dostların ve rehberlerin desteğini size getirecek. Savurganlık ve Kayıp Yıldızları ise finansal konularda temkinli olmanızı söylüyor. Zorlu ‘Şar’ etkisine karşı sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece bu yıl sizin için yeniden doğuş zamanı olacak.

Öküz

“Emeklerin karşılığı, aşk çiçeği”

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Bu yıl emeklerinin karşılığını alıyor, işte ve aşkta öne çıkıyorsun. 2026’da Refah ve İmparator Yıldızları size kariyerde ilerleme ve toplum içinde takdir getirecek. Aşk Çiçeği Yıldızı sizi daha cazip, sosyal ve dikkat çekici kılacak. Hem işte hem de ilişkilerde yeni fırsatlar doğuracak. Çünkü Aşk Çiçeği Yıldızı’nın en çok etkilediği burçlar arasındasınız. Bunun yanında zorlu ‘Şar’ etkisi ufak sağlık sorunlarına karşı uyarıyor, bu nedenle temkinli olmalısınız. Dengeli ve planlı ilerlerseniz yılın sonunda hem maddi hem de manevi kazançlar sizi bekliyor.

2026’da Doğacak Bebekler

Şubat, Haziran ve Ekim aylarında (4 Şubat - 5 Mart, 5 Haziran - 5 Temmuz ve 8 Ekim - 7 Kasım arası) doğacak tüm bebekler, Erdem ve Karizma Yıldızı’na sahip olacaklar. Bu yıldıza sahip olanlar, etkileyici, ikna edici, hitabet gücü yüksek, karizmatik kişiler olurlar. Eylül ve Kasım 2026’da (7 Eylül - 8 Ekim ve 7 Kasım - 7 Aralık arası) doğacak tüm bebekler, Koruyucu Melek-Nobleman Yıldızı ile dünyaya gelecekler. Çin Astrolojisinin en pozitif ve güçlü şans yıldızlarının başında gelen bu yıldıza sahip olanlar, hayat boyu çevrelerinden yardım ve destek bulurlar; fırsatlarla daha çok karşılaşırlar. Ağustos ayında (7 Ağustos - 7 Eylül arası) doğacak tüm bebekler ise Akademik Yıldız’a sahip olacaklar. Buna sahip bebekler, tüm yaşamları boyunca bu yıldızın tadını çıkaracaklar. Bu yıldız, akademik hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olacağı gibi, seçtikleri alanda en iyisini yapmak ve öne çıkmak için de onlara güçlü bir dürtü verecek. Ekim ayında (8 Ekim - 7 Kasım arası) doğacak bebekler, Göksel Şef Yıldızına sahip olacaklar. Göksel Şef Yıldızı, yemek pişirme, şifalı bitkilerle iyileştirme, sağlıklı beslenme konularına ilgi duyarlar. Güzel sofralar kurabilen, yemekten içmekten keyif alan kişiler olurlar. Ekim ayında doğan bebekler hem Göksel Şef hem de Erdem ve Karizma Yıldızı’na sahip olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar.





2026 At Senesi Feng ShuI Enerjileri

Sizce, şansımızı arttırmak elimizde mi? Yapılan araştırmalar, kendini şanslı gören insanların fırsatlara daha açık olduğunu ve yeni deneyimlere daha rahat bir tavırla yaklaştıklarını ortaya koyarken, kendini şanssız olarak nitelendirenlerin ise risk almaktan kaçınan ve bu sebeple fırsatları kaçıran kişiler olduğunu göstermiş. Bu demektir ki, evet hayattaki şansımızı arttırmak aslında bizim elimizde.

Diğer yandan, şansımızı etkileyen pek çok etken var. Birçok insan, hayattaki şansını arttırmak, yaşamında olumlu enerjiye daha fazla yer açmak için, birçok kişisel gelişim çalışmasına katılıyor, ruhsal gelişimini önemsiyor ve daha mutlu ve şanslı bir yaşam için çabalıyor.

Ancak bu çabayı sarfederken, çok önemli bir noktayı gözden kaçırıyor olabilir miyiz? Sağlıklı, huzurlu, verimli, mutlu ve şanslı bir yaşam deyince, zihin-beden ve ruh bütünlüğünden, bu üçlünün dengede ve uyum içinde olmasından söz edilir. Ancak bana sorarsanız, şanslı bir yaşam için, bu üçlüsünün yanına eklenmesi gereken çok önemli bir unsur daha var ki, o da yaşadığımız ve çalıştığımız mekanlarımız…

Kapalı mekanlarda geçirdiğimiz süreleri düşünecek olursak, yaşadığımız ya da çalıştığımız yerlerin, şansımız ve esenliğimiz üzerindeki etkisini ne yazık ki göz ardı ediyoruz. Mekanlar şansımızı nasıl etkileyebilir ki diye sorabilirsiniz. Aslında cevap çok basit… Yaşadığımız ve çalıştığımız yerler, bize barınak ve rahatlık sağlamanın yanı sıra, hayallerimizi, sağlığımızı, ilişkilerimizi, bereketimizi, yani genel olarak iyi olma halimizi de destekler. Çünkü doğada var olan ve her şeye can veren yaşam enerjisi, yaşadığımız ve çalıştığımız mekanlarda da dolaşmaya ve bizi etkilemeye devam eder. İstediğimiz kadar modern ve teknolojik binalar inşa edelim, doğada var olan yaşam enerjisini dört duvarın dışında bırakamayız. Bazen unutsak da doğa bizim değil, biz doğanın bir parçasıyız. İlk çağlardan günümüze aktarılan en temel bilgi, hayatta, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olabilmek için doğayla uyumlu yaşamak gerektiğidir. Modern hayatın yarattığı belki de en ciddi tahribat, bizleri bu uyumdan uzaklaştırmasıdır denebilir.

Feng Shui’yi oluşturan iki kelime, ‘Rüzgar’ ve ‘Su’ anlamına gelmektedir; yani doğanın iki büyük gücü… Feng Shui, insanın doğayla ilişkisini düzenleyen yaşam enerjisini, mekanlara taşımayı amaçlar ve bu enerjinin, o mekanda yaşayanlar üzerindeki etkilerini iyileştirmeye odaklanır. Bu sayede mekanlar, sadece uyuduğumuz, çalıştığımız, vakit geçirdiğimiz alanlar olmaktan çıkar; sağlığımızı, huzurumuzu, mutluluğumuzu, bereketimizi, kısacası tüm istek ve niyetlerimizi etkileyen yaşam alanları haline gelir.

İyi beslendiğinizde, spor yapıp hareket ettiğinizde, çok keyif aldığınız bir kitap okuduğunuzda, ya da kendinizi çok iyi hissettiğiniz dostlarınızla vakit geçirdiğinizde, ihtiyacınızı fark edip dinlenmeye vakit ayırdığınızda ve daha pek çok iyi olma halinizi destekleyen durumda nasıl ki enerjiniz değişiyorsa ve adeta beslendiğinizi, şarj olduğunuzu hissediyorsanız, evinizde ya da ofisinizde, doğadaki yaşam enerjisine uyumlanmak adına yapacağınız küçük, pratik ama etkili düzenlemeler de, hem evinizin hem sizin enerjinizi değiştirir ve iyileştirir.

Alexander Den Heijer’a ait güzel bir söz var: “Bir çiçek açmadığında, yetiştiği çevreyi düzeltirsin, çiçeği değil.” der. Mekanlarımızı doğa ile uyumlu hale getirmek için yapacağımız düzenlemeleri, çiçeklerimizin açması, yani şansımızın artması için, bulunduğumuz ortamı düzenlemek olarak da görebilirsiniz.

Tıpkı insanların doğum anındaki kozmik enerjilerden etkilenen bir kaderi ve karakteri olduğu gibi, binaların da yapıldığı seneye ve binanın ön cephesinin baktığı yöne dayanan bir enerjisi ve kaderi vardır aslında. Binaların hangi etkileri taşıdığını, bu bilgilere dayanan hesaplamalar sonucu ortaya çıkan Feng Shui haritası anlatır ki buna, mekanların çevreden aldığı etkileri gösteren enerji haritasıdır diyebiliriz. Detaylı bir Feng Shui haritası, kişiye ve mekana özel bir çalışma olarak yapılır. Ancak ev ya da ofisinizin, temel Feng Shui analizi yapılmış olmasa da, yıldan yıla değişen etkilere göre düzenlemeler yaparak, mekanlarımızı yeni seneye hazırlayabiliriz.

Yıldan yıla değişen Feng Shui etkilerine göre sene başlarında iyi ve zorlu enerjilerin ev ve ofislerimizin önemli bir yerine gelip gelmediğine dikkat etmek, öncelikle olumsuz etkilere önlem alıp, çözüm üretmek, daha sonra da iyi alanları tespit edip kullanmak, mekanlarımızın enerjisini dengeler ve destekler.

2026 At Senesi Feng ShuI Haritası

Şans, hazırlıklı olanın yanındadır derler. O zaman biz de hazırlıklı olmak için 2026’da yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerde neler yapabiliriz bakalım. Böylesi 60 yılda bir gelir dediğimiz Ateş Atı senesinde mekanlarımızdan alacağımız desteği de göz ardı etmeyelim.

Öncelikle zorlu etkiler nerelere denk geliyor onlara bakalım. Bu yıl, engelleri ve talihsizlikleri simgeleyen en olumsuz ve zorlu etkiler güneyde. Bu etkiyi hafifletmek için ev ya da ofisinizin kuzeybatısına denk gelen alana metal bir rüzgar çanı asabilirsiniz. 2026 boyunca güneyde olan bu zorlu etki toprak elementidir. Toprak elementinin etkisini azaltmak için, metal elementini temsil eden tüm sembolleri kullanabilirsiniz. Metal rüzgar çanı, geleneksel ve oldukça güçlü bir çözümdür. Eğer bu geleneksel yöntem size uymazsa, metal elementini temsil eden farklı obje ve sembolleri de kullanabilirsiniz. Yuvarlak şekiller, metal objeler, metalik renkler, griler, beyazlar hepsi metal elementine aittir. Örneğin, evinizde yuvarlak metal bir tepsi varsa ya da metal vazolarınızı veya yuvarlak gri bir halı ya da metal dekoratif eşyalarınızı bu sene boyunca güneye denk gelen alanda kullanabilirsiniz.

Seneyi temsil eden, bir nevi yöneten enerji “Grand Dük” olarak geçer. 2026’da Grand Dük, At burcudur ve At burcu da pusulada güney yönündedir. 2026 senesinde, uzun süreler çalışırken ya da otururken sırtınızı güneye verirseniz, senenin etkisini arkanıza almış olursunuz. Seneyi temsil eden güney yönüne yüzünüzü dönerek oturmak, bu güçlü enerjiye kafa tuttuğunuz anlamına gelir ve sizi zorlar. Ancak sırtınızı verirseniz senenin enerjisini arkanıza destek almış olursunuz. Sadece ev ya da ofisinizde değil, farklı mekanlarda çalışırken ya da önemli toplantılarınızda, 2026 boyunca güneyi arkanıza aldığınıza emin olun. Özellikle giriş kapınız ya da binanızın ön cephesi güneye bakıyorsa, 2026’da genel olarak tadilat işlerinizi ertelemeyi düşünün derim. Çünkü Grand Dük yönünde tadilat yapılması pek tavsiye edilmez. En hafifinden işler uzayabilir, terslikler yaşayabilir ya da beklediğinizden çok daha fazla bir maliyetle karşılaşabilirsiniz.

Bir diğer ters etki kuzeybatıda. Bu enerji hastalık ve endişe getirir. 2026’da kuzeybatıda olacak bu etki de toprak elementidir. Geleneksel çözüm yöntemi, altı metal paradan oluşan bir dizin kullanmaktır. Bu geleneksel çözüm sizin için ya da eviniz için uygun değilse, 2026 boyunca ev ya da ofisinizin kuzeybatısında da metal bir vazo, metalik, yuvarlak, siyah veya beyaz dekoratif objeler yerleştirebilirsiniz.

2026’da, kavga ve anlaşmazlıkları tetikleyen, hırsızlığa sebep olabilen etkiler batıda. Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için batı yönünde kırmızı renkli objeler kullanmak gerekir. Örneğin, kırmızı bir lamba, kırmızı bir örtü, kırmızı halı, yastık, kırmızı seramik dekoratif objeler kullanabilirsiniz. Bu sene güneydoğuda bulunan bu ters etki, ağaç elementi olduğundan, etkisini azaltmak için ateş veya toprak elementlerini kullanmak gerekir. Bu sene özellikle kapı girişiniz batıya denk geliyorsa, kapınızda, evinizin içinde kalacak şekilde kırmızı bir süs ya da obje bulundurun.

Güneybatı ile devam edelim. İletişim problemleri yaratan ve skandalları, dedikoduları, söylentileri temsil eden etkiler, bu sene güneybatıda. Bu olumsuz enerjinin elementi metal olduğundan etkisini azaltmak için su ve ağaç kullanmak gerekir. Sene boyunca, evinizin güneybatısına denk gelen alana vazoda su içinde 3 dal bambu yerleştirerek, hem su ve ağaç elementlerini bir arada kullanmış, hem de oldukça etkili ve pratik bir çözüm üretmiş olursunuz. Bambular hoşunuza gitmiyorsa yeşil yapraklı dallar da tercih edebilirsiniz.

Otorite ile ilgili problemleri tetikleyen etkiler ise bu sene kuzeyde. Hukuki problemler açısından dikkat etmek gerekir. Evinizin ve özellikle ofisinizin kuzeyine denk gelen alanda, bir vazoda su içinde 4 bambu dalı ya da yeşil yapraklı dallar kullanabilirsiniz. Kırmızı, mor gibi ateş elementi renklerini de sene boyunca kuzeyde çok fazla kullanmayabilirsiniz.

Ve nihayet sıra bizi destekleyen, bereket ve aşk enerjilerinde... Bu sene bereket enerjisi güneydoğuda. Evinizin güneydoğusu açık ve aktif yerlere denk geliyorsa, örneğin salonunuz, girişiniz gibi, bereket enerjileriniz canlı olacak demektir. Bereket alanları canlılık ister. Sene boyunca güneydoğuda olacak bereket enerjisi aynı zamanda mutlu olayları, güzel haberleri ve aşkı da mekanlarımıza taşıyor.

Taze çiçekler kullanmak ve camlardan güneş ışığının girmesine imkan vermek, yüzünüzü güneydoğuya dönerek oturmak, çalışmak, senenin bereket enerjisinden daha fazla faydalanmanızı sağlayacaktır. Size bereketi ve yaşam enerjisini çağrıştıran her türlü sembolü, fotoğrafı, objeyi de bu yönde kullanabilirsiniz. Semboller, niyetlerimizi desteklemek için başvurabileceğimiz son derece etkili iletişim araçlarıdır. Uzakdoğu’da, rengi ve şekli sebebiyle altına benzetilen portakal, bereketle ve iyi şansla ilişkilendirilir demiştik. Şekli, rengi, kokusu hepsi yang yani aktif enerjiyi işaret eder. Dolayısıyla Güneş’in rengini ve enerjisini taşıyan portakalın, canlılık ve güç verdiğine de inanılır. Hem kendinizin hem de evinizin enerjisini hareketlendirmek için de birebirdir. Gelecek dönemin enerjisini temsil eden 9 rakamını da işin içine dahil ederek, 9 adet portakalı bir kase içinde evinizde kış boyunca bulundurabilirsiniz. Elbette yiyebilirsiniz. Yedikçe kaseyi 9’a tamamlamayı unutmayın ama.

Portakalın kokusunun o kadar canlandırıcı bir etkisi vardır ki, aromaterapiden faydalanıp portakal uçucu yağını 2026’da özellikle bereket yönü olan güneydoğuda keyifle kullanabilirsiniz. Portakal uçucu yağı, çalışma masalarında da size güç, kuvvet ve canlılık katacaktır.

Yaratıcı ve aşk dolu enerjiler ise bu sene kuzeydoğuda. Dolayısıyla çiftler, romantik bir ilişki arayışında olanlar, bebek yapmak isteyenler, yeni seneden beklentisi aşk olanlar, güneydoğu yönü ile beraber, kuzeydoğuyu da kullanabilirler.

Kazanmak istediğiniz bir okul, ulaşmak istediğiniz bir hedef, kariyer ve terfi beklentileriniz varsa, akademik çalışmalar yapıyorsanız ve 2026’dan beklentileriniz bu yöndeyse, akademik etkiler merkezde. Bu bir yönüyle iyi haber ancak evlerin merkezi, orta noktası kullanılır alanlara denk gelmez genellikle. Dolayısıyla bu tip bir beklenti veya çalışma içindeyseniz yine destek alacağınız yön, senenin bereket yönü olan güneydoğu olacaktır.

Yapacağınız düzenlemelerle, zorlu alanlar yatışacak, iyi alanlar güçlenecek, doğru alanlarda, kullandığınız doğru materyaller, renkler, semboller, kokular, hepsi mekanlarınızda bir denge ve uyum yaratacak. Bu denge ve uyum, enerjinizi şarj edecek ve şansınızı arttıracaktır.

Bilişsel terapiye göre negatife odaklanmak evrimsel gelişimimizde var. Yaşama güdüsü bunu gerektiriyor! Zor/negatif olanı hiç yokmuş gibi reddetmeden düşünmek önemli...Ancak güzel bir Zen sözü diyor ki; “Bir bahçıvan gibi ne büyütmek istiyorsak onu sulayalım.”

Zorluklar hep var ama niyetimiz iyiyi ve hoş olanı büyütmek olmalı.

Feng shui gibi kadim bilgiler, hem mekanlarımızda hem de hayatlarımızda, içinde yaşamaktan keyif aldığımız bir bahçe yaratmak için bize yol gösterir, rehberlik eder. Hepimiz kendi hayatlarımızın bahçıvanı olurken, gösterdiğimiz çabanın ve sarf ettiğimiz emeğin, bahçemizde fark yaratan en önemli unsurlardan biri olduğunu da unutmamalı. Bu bilgiler, kendi emek ve çabalarımızla birleştiği zaman anlam kazanır ve hayatımıza katkı sağlar.

Bu yıl, kendi ışığınızı cesurca ortaya koyduğunuz, içinizdeki gücü hatırladığınız ve özgürce dörtnala ilerlediğiniz bir yıl olması dileğiyle…

Şans, bereket ve ışık sizinle olsun.

Ateş Atı yılınız kutlu olsun!