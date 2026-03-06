Öldüğü iddia edilmişti! Ünlü spiker Murat Murathanoğlu'ndan açıklama geldi

Bodrum'da meydana gelen bu elim kaza sonrası yaşanan isim karışıklığı, hem spor hem de cemiyet dünyasında büyük bir üzüntü ve şaşkınlığa neden oldu. 5 Mart Perşembe günü Torba Mahallesi'nde hayatını kaybeden isim, iş dünyasının tanınmış simalarından ve Melis Murathanoğlu'nun babası olan 79 yaşındaki iş insanı Murat Murathanoğlu.

Ünlü basketbol spikeri ve yazar Murat Murathanoğlu, vefat eden kişinin uzaktan akrabası olduğunu belirterek şu an İstanbul'da ve sağlık durumunun iyi olduğunu resmi hesabından duyurdu.

Bazı haber mecralarının, vefat haberini ünlü spikerin fotoğraflarıyla servis etmesi üzerine ailesine ve kendisine yoğun bir taziye mesajı akını oldu.

Murat Murathanoğlu, Instagram üzerinden yayınladığı videoda, "Gazetelerde benim resmimi kullanarak çıkan haberler yanlıştır. Ben şu an İstanbul’dayım ve iyiyim," diyerek durumu netleştirdi.

Kazaya karışan beton mikseri sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.