Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Wilma Elles, yeni pozlarını paylaştı

Kerem Göğüş ile olan birlikteliğinden Milat ve Melodi adında ikiz çocukları bulunan Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Ünlü oyuncu, bu evliliğinden de 5 Ekim 2023 tarihinde Tiara Manolya ismini verdiği kızına kavuşmuştu.