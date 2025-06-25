Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Wilma Elles, yeni pozlarını paylaştı
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki Carolin karakteriyle hafızalara kazınan ve üç çocuk annesi olan oyuncu Wilma Elles, dördüncü bebeğine hamile olduğunu duyurmasının ardından, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeniden anne olmak için gün sayan Elles'in paylaşımları, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.
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"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki Carolin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü bebeğini beklediğini duyurarak hayranlarını sevindirdi.
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Elles, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabında paylaşarak büyüyen karnını gözler önüne serdi.
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Kerem Göğüş ile olan birlikteliğinden Milat ve Melodi adında ikiz çocukları bulunan Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Ünlü oyuncu, bu evliliğinden de 5 Ekim 2023 tarihinde Tiara Manolya ismini verdiği kızına kavuşmuştu.
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Üç çocuk annesi Elles, müjdeli haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Evet doğrudur... Tekrar hamileyim ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz... Melodi, Milat ve Tiara'ya kardeş geliyor inşallah."