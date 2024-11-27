Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın fit halleri beğeni topladı

Sporu hayatında alışkanlık haline getirenler arasında yer alan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, son paylaşımında karın kaslarıyla dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın fit halleri beğeni topladı - Resim : 1

Hülya Koçyiğit'in torunu ve Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.


 

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Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın fit halleri beğeni topladı - Resim : 2

Şu sıralar Dubai'de yaşayan iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, sporu da hayatında alışkanlık haline getirenler arasında yer alıyor. 

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Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın fit halleri beğeni topladı - Resim : 3

Sosyetik güzel düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmiyor. Hal böyle olunca formuna dikkat eden Alkoçlar, karın kaslarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. 

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Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın fit halleri beğeni topladı - Resim : 4

Açık renkli büstiyer ve tayt ile ayna karşısında poz veren Aslışah Alkoçlar, fotoğraflarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.