Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın fit halleri beğeni topladı
Sporu hayatında alışkanlık haline getirenler arasında yer alan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, son paylaşımında karın kaslarıyla dikkat çekti.
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Hülya Koçyiğit'in torunu ve Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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Şu sıralar Dubai'de yaşayan iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, sporu da hayatında alışkanlık haline getirenler arasında yer alıyor.
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Sosyetik güzel düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmiyor. Hal böyle olunca formuna dikkat eden Alkoçlar, karın kaslarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor.
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Açık renkli büstiyer ve tayt ile ayna karşısında poz veren Aslışah Alkoçlar, fotoğraflarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.