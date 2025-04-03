Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı
ABD merkezli Forbes dergisi, milyarderler listesinde yer alan ünlü isimleri açıkladı. 18 ismin girdiği listede Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon ve Bruce Springsteen gibi isimler yer alıyor.
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Forbes dergisi eğlence dünyasının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı.
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Jerry Seinfeld
Seinfeld dizisiyle akıllarda yer eden 70 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl Forbes tarafından milyarder ilan edilmişti. Seinfeld'in toplam servetinin 1.1 milyar dolar olduğu açıklandı.
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Taylor Swift
Albümleri ve dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran 35 yaşındaki pop yıldızının toplam serveti ise 1.6 milyar dolara ulaştı.
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Arnold Schwarzenegger
50'den fazla filmde rol alan usta aktör, Terminator film serisiyle akıllarda yer etti. Oyuncunun toplam serveti 1.1 milyar dolar.