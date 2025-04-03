Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı

ABD merkezli Forbes dergisi, milyarderler listesinde yer alan ünlü isimleri açıkladı. 18 ismin girdiği listede Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon ve Bruce Springsteen gibi isimler yer alıyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 8
Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - Resim : 1

Forbes dergisi eğlence dünyasının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. 

2 / 8
Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - Resim : 2

Jerry Seinfeld

Seinfeld dizisiyle akıllarda yer eden 70 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl Forbes tarafından milyarder ilan edilmişti. Seinfeld'in toplam servetinin 1.1 milyar dolar olduğu açıklandı.

3 / 8
Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - Resim : 3

Taylor Swift

Albümleri ve dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran 35 yaşındaki pop yıldızının toplam serveti ise 1.6 milyar dolara ulaştı.

4 / 8
Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - Resim : 4

Arnold Schwarzenegger

50'den fazla filmde rol alan usta aktör, Terminator film serisiyle akıllarda yer etti. Oyuncunun toplam serveti 1.1 milyar dolar.