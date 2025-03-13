Duygu German ve Lucas Torreira aşk yaşıyor iddiası

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Duygu German ve Lucas Torreira aşk yaşıyor iddiası - Resim : 1

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, kariyerinin yanısıra özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 

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Duygu German ve Lucas Torreira aşk yaşıyor iddiası - Resim : 2

Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.

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Duygu German ve Lucas Torreira aşk yaşıyor iddiası - Resim : 3

İlk önce birbirlerini Instagram hesabından takip etmeyi bırakan çift, daha sonra birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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Duygu German ve Lucas Torreira aşk yaşıyor iddiası - Resim : 4

Tüm bu yaşananların ardından Lucas Torreira ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi. 