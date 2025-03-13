Duygu German ve Lucas Torreira aşk yaşıyor iddiası
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.
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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, kariyerinin yanısıra özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
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Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.
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İlk önce birbirlerini Instagram hesabından takip etmeyi bırakan çift, daha sonra birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
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Tüm bu yaşananların ardından Lucas Torreira ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi.