Düzenli olarak spor yapan Aslışah Alkoçlar'ın kaslı pozları dikkat çekti

Türk Sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, son paylaşımında karın kaslarıyla dikkat çekti.

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Düzenli olarak spor yapan Aslışah Alkoçlar'ın kaslı pozları dikkat çekti - Resim : 1


Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Düzenli olarak spor yapan Aslışah Alkoçlar'ın kaslı pozları dikkat çekti - Resim : 2

Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı. Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

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Düzenli olarak spor yapan Aslışah Alkoçlar'ın kaslı pozları dikkat çekti - Resim : 3

Ünlü çift daha sonra radikal bir karar alarak Dubai'ye yerleşmişti. Alkoçlar şimdilerde Antalya'da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.  

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Düzenli olarak spor yapan Aslışah Alkoçlar'ın kaslı pozları dikkat çekti - Resim : 4

Evlilikleri dolu dizgin giden çift, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. 