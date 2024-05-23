Düzenli olarak spor yapan Aslışah Alkoçlar'ın kaslı pozları dikkat çekti

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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı. Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.
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Ünlü çift daha sonra radikal bir karar alarak Dubai'ye yerleşmişti. Alkoçlar şimdilerde Antalya'da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.
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Evlilikleri dolu dizgin giden çift, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.