Ebru Cündübeyoğlu: Oyunculuk gerektiren diziler yok

'EKRANDA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN İŞLER VAR'

'Ölüm Bizi Ayırana Dek' adlı tiyatro oyununda yer alan Cündübeyoğlu, 'Bir müddet dizi yapmayı düşünmüyorum. Değişik ve farklı rollerle karşılaşmazsam ki uzun zamandır karşılaşmıyorum. Dizi setleri bana tükenmişlik gibi geliyor. Başlangıcı, hazırlık çalışmaları ve karavandan geçirilen vakitler yorucu geliyor. Çok fazla dizi yapmayı düşünmüyorum. Ekranda birbirini tekrar eden işler olduğunu ve oyunculuk gerektiren işler olmadığını düşünüyorum" dedi.