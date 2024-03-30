Ebru Cündübeyoğlu: Oyunculuk gerektiren diziler yok

Deli Yürek, Koçum Benim, Yalancı Romantik gibi birçok başarılı projede yer alan Ebru Cündübeyoğlu uzun süredir ekranlara ara vermişti.
Önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, dizi sektörünün gidişatı hakkına bazı açıklamalarda bulundu.
'EKRANDA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN İŞLER VAR'
'Ölüm Bizi Ayırana Dek' adlı tiyatro oyununda yer alan Cündübeyoğlu, 'Bir müddet dizi yapmayı düşünmüyorum. Değişik ve farklı rollerle karşılaşmazsam ki uzun zamandır karşılaşmıyorum. Dizi setleri bana tükenmişlik gibi geliyor. Başlangıcı, hazırlık çalışmaları ve karavandan geçirilen vakitler yorucu geliyor. Çok fazla dizi yapmayı düşünmüyorum. Ekranda birbirini tekrar eden işler olduğunu ve oyunculuk gerektiren işler olmadığını düşünüyorum" dedi.