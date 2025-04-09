Ebru Gündeş’in 14 yaşındaki kızı Alara ilk kez görüntülendi!

Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya gelen Ebru Gündeş, 14 yaşındaki kızı Alara'yı da yanına alınca yıllar sonra ilk kez görüntü vermiş oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ebru Gündeş’in 14 yaşındaki kızı Alara ilk kez görüntülendi! - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya geldi.

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Ebru Gündeş’in 14 yaşındaki kızı Alara ilk kez görüntülendi! - Resim : 2

Buluşmada Gündeş'e 14 yaşındaki kızı Alara ve eşi Murat Özdemir de eşlik etti.

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Ebru Gündeş’in 14 yaşındaki kızı Alara ilk kez görüntülendi! - Resim : 3

Ebru Gündeş'in kameralardan uzak tuttuğu kızı Alara'da buluşmada dikkat çekenlerdendi. Alara'nın büyüdüğü görüldü.

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Ebru Gündeş’in 14 yaşındaki kızı Alara ilk kez görüntülendi! - Resim : 4

Buluşma sonrası Ebru Gündeş, Alara ile birlikte Suriyeli şarkıcı Assala'non konserine katıldı. Yıllar sonra görüntülenen 14 yaşındaki Alara'nın son hali annesine benzetildi. 