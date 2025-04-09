Ebru Gündeş’in 14 yaşındaki kızı Alara ilk kez görüntülendi!
Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya gelen Ebru Gündeş, 14 yaşındaki kızı Alara'yı da yanına alınca yıllar sonra ilk kez görüntü vermiş oldu.
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya geldi.
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Buluşmada Gündeş'e 14 yaşındaki kızı Alara ve eşi Murat Özdemir de eşlik etti.
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Ebru Gündeş'in kameralardan uzak tuttuğu kızı Alara'da buluşmada dikkat çekenlerdendi. Alara'nın büyüdüğü görüldü.
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Buluşma sonrası Ebru Gündeş, Alara ile birlikte Suriyeli şarkıcı Assala'non konserine katıldı. Yıllar sonra görüntülenen 14 yaşındaki Alara'nın son hali annesine benzetildi.