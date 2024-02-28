Ebru Gündeş'ten nikah sonrası ilk paylaşım

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Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi.
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Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir’in şahidi ise Okan Küfeci oldu.
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GÜNDEŞ KENDİSİ DUYURDU: ‘HERKESE TEŞEKKÜRLER’
Evlilik haberinin gündem olmasının ardından; ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten de bir paylaşım geldi.
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Gündeş, eşi Özdemir ile bir fotoğrafını paylaşarak “Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler” dedi ve bugünün tarihini not düştü.