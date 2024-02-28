Ebru Gündeş'ten nikah sonrası ilk paylaşım

Şarkıcı Ebru Gündeş dün Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlendi. Gündeş'ten ise dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

1 / 4
Ebru Gündeş'ten nikah sonrası ilk paylaşım - Resim : 1

Ebru Gündeş ile Murat  Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi. 

2 / 4
Ebru Gündeş'ten nikah sonrası ilk paylaşım - Resim : 2

Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir’in şahidi ise Okan Küfeci oldu.

3 / 4
Ebru Gündeş'ten nikah sonrası ilk paylaşım - Resim : 3

GÜNDEŞ KENDİSİ DUYURDU: ‘HERKESE TEŞEKKÜRLER’

Evlilik haberinin gündem olmasının ardından; ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten de bir paylaşım geldi.

4 / 4
Ebru Gündeş'ten nikah sonrası ilk paylaşım - Resim : 4

Gündeş, eşi Özdemir ile bir fotoğrafını paylaşarak “Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler” dedi ve bugünün tarihini not düştü. 