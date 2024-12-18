Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile boşanıyorlar" iddiasına fotoğraflı yanıt
Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şahin ve 2022 yılında evlendiği Makedon asıllı basketbolcu Cedi Osman’ın boşanacaklarına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Şahin, eşi Cedi Osman'ı sosyal medya hesabından paylaşarak her şeyin yolunda mesajı verdi
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Son olarak Gizli Bahçe dizisinde rol alan oyuncu Ebru Şahin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cedi Osman ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.
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Geçtiğimiz haftalarda çiftin boşanacaklarına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
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Ünlü oyuncu, önceki günlerde katıldığı bir davette bu söylentilere açıklık getirerek, "Sanıyorum bu iddiayı ortaya atan sosyal medya kullanıcısı etkileşim peşinde. Biz, okurken şaşırıp gülüyoruz. Her şey çok ama çok yolunda" sözleriyle dedikoduları yalanlamıştı.
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Şahin, son olarak sosyal medya hesabından eşi Cedi Osman’ın fotoğrafını turuncu kalp emojisiyle paylaştı.