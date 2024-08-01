Ebru Şahin'in tatil pozları beğeni topladı

Hercai dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan Ebru Şahin yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Son olarak Destan dizisi ile izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Şahin, 2020 yılında NBA takımlarından San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman ile aşk yaşamaya başladı. 2022 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Cedi Osman ile Ebru Şahin, ilişkilerini resmileştirmiş oldu.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin şimdilerde Çeşme'de tatile devam ediyor. Oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
Şahin, kombiniyle dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncunun gönderisine "Muhteşem güzellik", "Her zaman böyle gülümse", "Her zaman ki gibi sevimli", "Güzel kadın" gibi yorumlarda bulundu.