Ebru Şallı, oğlu Beren’le pozlarını paylaştı! "Arkadaş gibiler" yorumları yapıldı
Model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı eski eşi Harun Tan’dan dünyaya gelen oğlu Beren’le yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü mankenin oğlu ile pozlarına "Arkadaş gibiler" yorumları yapıldı.
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Ebru Şallı eski eşi Harun Tan’ın 6 Mart 2004’te ilk çocukları Beren Tan, 25.09.2010’da da ikinci çocukları Pars Tan dünyaya gelmişti. Ünlü manken Ebru Şallı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Ebru Şallı, son olarak oğlu Beren Tan ile verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı ve paylaşımına "Minnettarım" notunu düştü.
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Takipçileri ünlü mankenin oğlu ile pozlarına "Arkadaş gibiler", "Gencecik bir anne ve boyunu geçen oğlu", "Maşallah anne oğul ne tatlı", "Hiç ana oğul gibi değil", "Kardeş abla sanki" gibi yorumlar yaptı.
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Şallı, geçtiğimiz ayda da 20 yaşına giren oğlu Beren Tan ile verdiği pozlarla doğum gününü kutlamıştı.