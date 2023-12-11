Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinden aile pozu

28 Haziran 2021'de evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti şimdilerde ikinci bebeklerinin doğumu için gün sayıyor.

"AİLE"

Mutlu birliktelikleri süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, kızları Zeynep ile birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları sosyal medya üzerine takipçileriyle paylaştı. Taner Ölmez'in 'Aile' notuyla yayımladığı fotoğraflarda, eşi Ece Çeşmioğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Taner Ölmez (@taner_olmez)'in paylaştığı bir gönderi

"ÇOK DUA ETTİM"

Taner Ölmez, doğum sonrası verdiği röportajda "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" demişti.