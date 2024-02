Eda Ece düğün gününü anlattı: Zangır zangır titredim

"KIZIMIN SAÇINI BOYATMASINI VE DÖVME YAPTIRMASINI İSTEMEM"

Kız bebek bekleyen oyuncu bebek odası için, "Somon rengi ve pembe ağırlıklı. Hayvanlarla dolu bir duvar kâğıdı seçtim. Buğra’nın çok sevgi dolu, çok iyi ve ilgili bir baba olacağını, her konuda bana yardımcı ve destek olacağını düşünüyorum. Çok umursamaz biri değilim ama çocuğa nefes aldırmayan bir anne de olmam. Hayatla ilgili bildiğim her şeyi öğretmeye çalışırım. Kızımın saçını boyatmasını ve dövme yaptırmasını istemem, çünkü ben her ikisini de yapıp çok pişman oldum. İlk bir sene onu ihmal edecek bir işin içine girmem" dedi.