Eda Ece düğün gününü anlattı: Zangır zangır titredim

Yedi aylık hamile Eda Ece, Elle dergisine konuştu. Geçen yılki düğünlerini, eşi Buğrahan Tuncer’i, hamileliğini ve kızına nasıl annelik yapacağını anlattı.
'İYİ Kİ 30'LU YAŞLARIMDA EVLENMİŞİM'
Ünlü oyuncu düğünüyle ilgili, "Çok güzel bir düğün oldu ama bana bir panik geldi, zangır zangır titredim. Buğra elimi tutarak ve konuşarak sakinleştirdi beni. İyi ki 30’lu yaşlarımda evlenmişim. 20’lerindeyken tecrübesiz oluyorsun, hep aileler karışıyor. Babam nikah boyu mutluluktan ağladı, onun ağladığını görünce ben de neredeyse ağlıyordum." dedi.
"KIZIMIN SAÇINI BOYATMASINI VE DÖVME YAPTIRMASINI İSTEMEM"
Kız bebek bekleyen oyuncu bebek odası için, "Somon rengi ve pembe ağırlıklı. Hayvanlarla dolu bir duvar kâğıdı seçtim. Buğra’nın çok sevgi dolu, çok iyi ve ilgili bir baba olacağını, her konuda bana yardımcı ve destek olacağını düşünüyorum. Çok umursamaz biri değilim ama çocuğa nefes aldırmayan bir anne de olmam. Hayatla ilgili bildiğim her şeyi öğretmeye çalışırım. Kızımın saçını boyatmasını ve dövme yaptırmasını istemem, çünkü ben her ikisini de yapıp çok pişman oldum. İlk bir sene onu ihmal edecek bir işin içine girmem" dedi.