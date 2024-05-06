Eda Ece eşi ve bebeği Mina İpek'le ilk fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer 2023'ün Haziran ayında evlenmişti. Nisan ayında ise çiftten mutlu haber geldi ve Eda Ece, ilk bebeği Mina İpek'i kucağına aldı.
Ünlü oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından "Mina İpek 04.04.2024 Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu. Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz.Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok. ama o her şeye değer. Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum,güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun" sözleriyle duyurdu.
İlk kez çocuk sahibi olma sevincini yaşayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı.
Eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek ile objektif karşısında poz veren Eda Ece aile fotoğrafına; " Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." notunu düştü.