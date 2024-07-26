Eda Ece'den boşanma açıklaması

3 ay önce anne olan Eda Ece'nin Instagram'da eşi Buğrahan Tuncer'i takipten çıkması akıllara ayrılık söylentisini getirdi. İddialar sonrası Eda Ece açıklama yaptı.

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Eda Ece'den boşanma açıklaması - Resim : 1

Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz sene haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmiş 3 ay önce de kızını dünyaya getirmişti.  

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Eda Ece'den boşanma açıklaması - Resim : 2

Evliliğinde kriz olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Eda Ece açıklama yaptı. 

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Eda Ece'den boşanma açıklaması - Resim : 3

Eşini Instagram'da sildiği öne sürülen Ece, gazeteci Bilal Özcan'a konuştu:

"Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var?"

 

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Eda Ece'den boşanma açıklaması - Resim : 4

"3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere…"

 