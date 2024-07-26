Eda Ece'den boşanma açıklaması

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Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz sene haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmiş 3 ay önce de kızını dünyaya getirmişti.
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Evliliğinde kriz olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Eda Ece açıklama yaptı.
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Eşini Instagram'da sildiği öne sürülen Ece, gazeteci Bilal Özcan'a konuştu:
"Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var?"
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"3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere…"