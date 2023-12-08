Eda Ece'nin ilk hamilelik pozu: Göbekli ayna selfiesi

Pis Yedili, İlişki Durumu: Karışık, Deliha 2 ve Yasak Elma gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Eda Ece'den karnı burnunda ilk poz geldi.

5 aylık hamile olan ve yakın dostu Rachel Araz Kiresepi ile alışverişe çıkan Ece, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'GÖBEKLİ AYNA SELFIESİ SHOW'

Eda Ece, kendisi gibi hamile Rachel Araz ile pozuna "Ben 20, Rachel 31 haftalık hamile olunca göbekli ayna selfiesi show" notunu düştü. Ece ile Araz'ın pozu büyük ilgi gördü.