Eda Taşpınar, İspanya tatili pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Moda ikonu Eda Taşpınar'dan yeni paylaşımlar geldi. İspanya tatilinden karelerini Instagram hesabından yayımlayan Taşpınar, fit haliyle dikkat çekti.
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaşam tarzıyla magazin gündeminden düşmüyor.
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Bir süredir dünyayı gezen Taşpınar'ın şimdiki durağı İspanya oldu.
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Instagram hesabından da tatil pozlarını peş peşe paylaşan Taşpınar'ın fit hali dikkat çekti.
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