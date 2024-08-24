Eda Taşpınar, İspanya tatili pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Moda ikonu Eda Taşpınar'dan yeni paylaşımlar geldi. İspanya tatilinden karelerini Instagram hesabından yayımlayan Taşpınar, fit haliyle dikkat çekti.

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Eda Taşpınar, İspanya tatili pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 1

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaşam tarzıyla magazin gündeminden düşmüyor. 

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Eda Taşpınar, İspanya tatili pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 2

Bir süredir dünyayı gezen Taşpınar'ın şimdiki durağı İspanya oldu. 

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Eda Taşpınar, İspanya tatili pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 3

Instagram hesabından da tatil pozlarını peş peşe paylaşan Taşpınar'ın fit hali dikkat çekti. 

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Eda Taşpınar, İspanya tatili pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 4