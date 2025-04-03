Edip Akbayram'ın vefatının 1. ayında Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: "Sana karışacağım güne kadar 'şimdilik' hoşça kal benim canım"

Ayrıca Türkü Akbayram, bu paylaşımını hikaye olarak da yayımlayıp şu notu düştü; "Ne elim, ne yüreğim varıyordu bu ömrüme kazınacak anı burada hep saklayacak olmaya. 30'uncu gün sensiz... Derin, iğne gibi batan keskin bir acı; ne söylesem az, ne söylesem eksik... Neye baksam sen varsın, baba... Seni çok özledim, çok"