Edirne'de Derya Uluğ'a kilosu kadar 'beyaz altın' verildi

Önceki gün Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, Derya Uluğ konseriyle neşelendi. Konserin ilerleyen saatleri renkli görüntülere sahne oldu.

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Edirne'de Derya Uluğ'a kilosu kadar 'beyaz altın' verildi - Resim : 1

Ünlü sanatçı Derya Uluğ, festivalin son gününde izlemeye gelenleri adeta coşturdu. Geceyi unutulmaz kılan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sahnede Uluğ'u şaşırtan bir sürpriz yaptı.

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Edirne'de Derya Uluğ'a kilosu kadar 'beyaz altın' verildi - Resim : 2

Başkan Kerman, Derya Uluğ'a hitaben “Derya Hanım'a kilosu kadar altın vereceğiz” dediğinde, hem sanatçı hem de izleyiciler hayrete düştü. Ardından hemen sahneye elektronik bir terazi getirildi.

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Edirne'de Derya Uluğ'a kilosu kadar 'beyaz altın' verildi - Resim : 3

BEYAZ ALTIN 'İPSALA PİRİNCİ' ÇIKTI

Tartıya çıkıp tartılan Derya Uluğ'a, kilosu kadar İpsala'nın "beyaz altını" olarak bilinen İpsala pirinci hediye edildi. 

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Edirne'de Derya Uluğ'a kilosu kadar 'beyaz altın' verildi - Resim : 4

Başkan Kerman, Türkiye'de sofralardaki dört tabak pirincin birinin İpsala'da yetiştiğini belirterek, Derya Uluğ'dan İpsala pirincinin tanıtımı konusunda destek istedi.