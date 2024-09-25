Edirne'de Derya Uluğ'a kilosu kadar 'beyaz altın' verildi
Önceki gün Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, Derya Uluğ konseriyle neşelendi. Konserin ilerleyen saatleri renkli görüntülere sahne oldu.
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Ünlü sanatçı Derya Uluğ, festivalin son gününde izlemeye gelenleri adeta coşturdu. Geceyi unutulmaz kılan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sahnede Uluğ'u şaşırtan bir sürpriz yaptı.
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Başkan Kerman, Derya Uluğ'a hitaben “Derya Hanım'a kilosu kadar altın vereceğiz” dediğinde, hem sanatçı hem de izleyiciler hayrete düştü. Ardından hemen sahneye elektronik bir terazi getirildi.
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BEYAZ ALTIN 'İPSALA PİRİNCİ' ÇIKTI
Tartıya çıkıp tartılan Derya Uluğ'a, kilosu kadar İpsala'nın "beyaz altını" olarak bilinen İpsala pirinci hediye edildi.
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Başkan Kerman, Türkiye'de sofralardaki dört tabak pirincin birinin İpsala'da yetiştiğini belirterek, Derya Uluğ'dan İpsala pirincinin tanıtımı konusunda destek istedi.