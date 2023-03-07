Edis Görgülü: Müzikle birbirimizin duygularına dokunmayı çok özledim

İlk günden beri depremzedeler için yardım çağrısı yapan ve daha önce için Ahbap Derneği'ne 400 bin TL bağışta bulunan şarkıcı Edis Görgülü, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

"MÜZİKLE BİRBİRİMİZİN DUYGULARINA DOKUNMAYI ÇOK ÖZLEDİM"

Edis Görgülü, yayınladığı mesajında takipçilerine şu sözlerle seslendi: Birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Müzikle birbirimizin duygularına dokunmayı çok özledim. Sizi çok özledim. Yakında görüşüyoruz.