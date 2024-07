Ediz Hun kanser mi? Açıklama geldi...

Onur Akay sosyal medya hesabından Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun’un kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından "Maalesef Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun da kanserle savaşıyor... Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım" diye yazdı.



AÇIKLAMA VAR



Bu haberin ardından Haftasonu Dergisi'nin Instagram hesabında Mezin Dedeyi imzasıyla yer alan haberde Ediz Hun'un açıklaması yer aldı. Haber şöyle: Onur Akay, sosyal medya hesabından Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun’un kanser tedavisi gördüğünü yazınca hemen telefona sarıldım. Telefonu her zamanki enerjisi ve neşesiyle açan sevgili Ediz Hun’a işin aslını sordum. Her yıl rutin olarak check-up yaptırdığını belirten ünlü sanatçı, Hafta Sonu Dergisi’ne şu açıklamayı yaptı: “Az önce kızım arayıp haberi söyledi. Bu tür haberlerin çıkması üzücü tabii. Ben bu kontrolleri her yıl yaptırıyorum zaten. Zaman zaman sevgili Kadir İnanır için de olmayan şeyleri yazıyorlar. Gayet sağlıklıyım…”

