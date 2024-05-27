Ekin Türkmen'den 'evlilik' açıklaması: Eskiden beri bir korkum var

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'Organize İşler: Sazan Sarmalı', 'Adanalı' ve '41 Kere Maşallah' gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Ekin Türkmen, yeni açıklaması ile gündeme geldi.
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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Türkmen, evlilikle ilgili korkularını şu sözlerle dile getirdi:
"Eskiden beri benim evlilik korkum var. Bizim sektörde insanların evlilikleri uzun sürmüyor. Bu bende fobi oldu. Evliliğe inancım azaldı."
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"Siz de görüyorsunuz, bir şekilde bitiyor evlilikler. Anne babalarımızın zamanındaki gibi değil şimdiki evlilikler. Uzunca yıl yalnız yaşadığınız zaman da tahammül seviyeniz azalıyor bence."
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Türkmen'in evlilik hakkındaki bu samimi açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu ve pek çok kişi, ünlü oyuncunun düşüncelerine katıldığını söyledi.