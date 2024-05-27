Ekin Türkmen'den 'evlilik' açıklaması: Eskiden beri bir korkum var

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Türkmen, evlilikle ilgili korkularını şu sözlerle dile getirdi:

"Eskiden beri benim evlilik korkum var. Bizim sektörde insanların evlilikleri uzun sürmüyor. Bu bende fobi oldu. Evliliğe inancım azaldı."