Ekranların 'Yalçın Abi'siydi... Görenler ünlü sunucuyu tanıyamadı

25 yıl boyunca FLASH TV ekranlarında izlediğimiz, Düzlem Ayna, Yüzyüze, Flaş Ekip, Evlat Acısı, Evlat Hasreti, Acı Umut, Buna da Şükür, Yalan Yok, Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Aradakiler, İş Peşinde, Pozitif Reality ve Gerçeğin Peşinde gibi programların mimarı olan Yalçın Çakır, televizyon ekranlarına 2017 yılında veda etmişti.
2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen Çakır, bir süre sonra mesleğinden kopamayarak haber sitesi kurmuş ve Gümüşlükspor'un spor muhabirliğini yapmıştı.
Gözlerden uzak bir hayat süren Çakır, FLASH TV'de sunduğu programla ara ara hala sosyal medyanın gündeminde geliyor.
İŞTE YALÇIN ÇAKIR'IN SON HALİ
Son hali oldukça merak edilen Yalçın Çakır, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle hayranlarını bir hayli şaşırttı.