Ekranların 'Yalçın Abi'siydi... Görenler ünlü sunucuyu tanıyamadı

25 yıl boyunca FLASH TV ekranlarında izlediğimiz, Düzlem Ayna, Yüzyüze, Flaş Ekip, Evlat Acısı, Evlat Hasreti, Acı Umut, Buna da Şükür, Yalan Yok, Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Aradakiler, İş Peşinde, Pozitif Reality ve Gerçeğin Peşinde gibi programların mimarı olan Yalçın Çakır, televizyon ekranlarına 2017 yılında veda etmişti.