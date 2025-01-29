Elçin Afacan yeni yaşını kutladı: "Her şeyin daha mükemmel olduğu bir yaş diliyorum kendime"

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"İstanbul senden büyük ama sen onunlada başa çıkarsın. ’

İyi gözlem.

Her şeyin daha mükemmel olduğu bir yaş diliyorum kendime. Dengeli, sevgi dolu, neşe dolu ve en önemlisi sağlıklı kocaman bir yaş olsun. Her günü dolu dolu. Eksik kaldığım hiç bir şey olmasın ama en çokta sevdiklerim olsun yanımda. Sağlıkla! Geliyorum ben o zaman. Bıraktığım yaşta ikamet edenlerede saygılar. Kolay geçmiyor ama geçiyor işte.. hadi sağlıcakla.

// ‘25.

Gençleşiyorum. yani umarım"