Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu bir arada: Öyle oturduğuna bakmayın
Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu'nun, sosyal medya hesabında paylaştığı dostu Sezen Aksu ile olan fotoğrafına beğeni yağdı.
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Dostlukları uzun yıllardır süren Emel Müftüoğlu-Sezen Aksu ikilisi yeniden bir araya geldi.
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Emel Müftüoğlu, 2016 yılında sahnelere veda eden ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu'yu ziyarete gitti.
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''ÖYLE OTURUYOR GİBİ GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN''
Müftüoğlu paylaşımına "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar... Hangi birini sayayım ki" notunu düştü.
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Emel Müftüoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi.