Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu bir arada: Öyle oturduğuna bakmayın

''ÖYLE OTURUYOR GİBİ GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN''

Müftüoğlu paylaşımına "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar... Hangi birini sayayım ki" notunu düştü.