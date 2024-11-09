Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu bir arada: Öyle oturduğuna bakmayın

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu'nun, sosyal medya hesabında paylaştığı dostu Sezen Aksu ile olan fotoğrafına beğeni yağdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu bir arada: Öyle oturduğuna bakmayın - Resim : 1

Dostlukları uzun yıllardır süren Emel Müftüoğlu-Sezen Aksu ikilisi yeniden bir araya geldi.

2 / 4
Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu bir arada: Öyle oturduğuna bakmayın - Resim : 2

Emel Müftüoğlu, 2016 yılında sahnelere veda eden ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu'yu ziyarete gitti.

3 / 4
Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu bir arada: Öyle oturduğuna bakmayın - Resim : 3

''ÖYLE OTURUYOR GİBİ GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN''

Müftüoğlu paylaşımına "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar... Hangi birini sayayım ki" notunu düştü.

4 / 4
Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu bir arada: Öyle oturduğuna bakmayın - Resim : 4

Emel Müftüoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi.