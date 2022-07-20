Emel Sayın gençlik yıllarına ait bir pozunu paylaştı: "Bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu!"

76 yaşındaki usta sanatçı Emel Sayın, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sayın, Instagram hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Sayın'ın o karesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

NOSTALJİK PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı paylaştığı kareye, "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü. Sayın'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emel Sayın (@emelsayinofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Oyuncu Nilgün Belgün, "Emelim sen hep çok güzelsin. Senin photoshopa ihtiyacın yok. İyi kalpli çok tatlı bir kadınsın ve benim en sevdiğim arkadaşımsın." dedi. Ünlü kareograf Uğurkan Erez "Canımsınız" notunu düştü.

Usta oyuncu Melek Baykal ise, "Emelim Emeliiiim ama bu güzellik başka bir şeydi. Ne photoshopu, tüm zamanların güzelisin." yorumunu yaptı.