Emily in Paris dizisinin 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı
Netflix dizisi 'Emily in Paris'in merakla beklenen dördüncü sezonu iki bölüm halinde yayınlanacak. İlk bölüm 15 Ağustos'ta, ikinci bölüm 12 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Netflix diziden yeni görseller paylaştı.
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Netflix’in gözde dizisi “Emily in Paris”, 4. sezon ile ekranlara yeniden dönüyor. Lily Collins'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi 'Emily in Paris'in yeni sezon tarihi duyuruldu.
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Sezonun ilk kısmı 15 Ağustos'ta, ikinci kısmı ise 12 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.
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Netflix diziden yeni görseller paylaştı. Lily Collins’in hayat verdiği Emily Cooper, Paris’te kariyerine ve aşk hayatına dair yeni bölümler yazmaya devam ediyor. Ancak işler pek de onun istediği gibi gitmiyor.
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Geçen sezonun finalindeki düğün dramaları hala daha Emily’nin peşini bırakmamışken, bir yandan da Gabriel’in eski sevgilisinden bir çocuk beklediğini öğreniyor.