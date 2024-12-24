Anasayfa Magazin Emine Ün kızı Duru ile davete katıldı! Görenler "Abla kardeş gibi" yorumlarında bulundu
Emine Ün kızı Duru ile davete katıldı! Görenler "Abla kardeş gibi" yorumlarında bulundu
Ünlü oyuncu Emine Ün, 20 yaşındaki kızı Duru ile birlikte bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Güzellikleri ve uyumlarıyla dikkat çeken anne-kız, davetten pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görenler "Abla kardeş gibi" yorumlarında bulundu.
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Emine Ün'ün 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay'dan Duru adından bir kızı olmuştu.
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Sosyal medya hesabından kızı Duru ile sıkça fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün, kızıyla dün birlikte bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
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Etkinlikte samimi tavırlarıyla ilgi odağı olan ikili, pozlarıyla da beğeni topladı.
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Sosyal medyada da pozlarını paylaşan anne-kızın gençlik enerjisi ve uyumu dikkat çekti. Pek çok kullanıcı, "Adeta abla kardeş gibi görünüyorlar," yorumlarıyla ikilinin fotoğraflarına övgüler yağdırdı.