Emine Ün kızı Duru’nun doğum gününü duygusal sözlerle kutladı: 'Hayat seninle daha çok güzelleşti'

Kızıyla birlikte olduğu kareyi takipçileriyle paylaşan Emine Ün, ''Hayat seninle daha çok güzelleşti… Benim kızım olman öyle büyük bir mutluluk ki kelimeler yetmez… 20 yıl önce bugünü tekrar hatırlamak ve şükretmek nasıl güzel. Yeni yaşında tüm iyilikler ve güzellikler, sağlık seninle olsun benim canım, benim her şeyim kızım. iyi ki doğdun iyi ki benim kızımsın. Seni çok Seviyorum.'' mesajını yazdı.