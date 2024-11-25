Emine Ün kızı Duru’nun doğum gününü duygusal sözlerle kutladı: 'Hayat seninle daha çok güzelleşti'
Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, 20 yaşına bastı. Emine Ün, kızının doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutladı.
2003 yılında dünyaevine giren Emine Ün ile Emre Kınay, 23 Kasım 2004 tarihinde kızları Duru'ya kavuşmuştu. Ancak ünlü çift, 2009 yollarını ayırmıştı.
Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru büyüdü ve 20 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Kızıyla birlikte olduğu kareyi takipçileriyle paylaşan Emine Ün, ''Hayat seninle daha çok güzelleşti… Benim kızım olman öyle büyük bir mutluluk ki kelimeler yetmez… 20 yıl önce bugünü tekrar hatırlamak ve şükretmek nasıl güzel. Yeni yaşında tüm iyilikler ve güzellikler, sağlık seninle olsun benim canım, benim her şeyim kızım. iyi ki doğdun iyi ki benim kızımsın. Seni çok Seviyorum.'' mesajını yazdı.
Ün'ün duygusal paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.