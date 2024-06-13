Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru mezun oldu!

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2003 – 2009 arasında evli olan Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru liseyi bitirdi.
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Şimdilerde Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün, mezuniyet töreninden fotoğraflar paylaşarak duygularını dile getirdi.
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Ünlü oyuncu; "Öyle güzel öyle harika hisler içindeyim ki, hem duygusallığı hem de mutluluğu bir arada yaşıyorum. Ne söylesem az kalacak biliyorum. Seninle gurur duyuyorum benim canım kızım. Seni çok seviyorum. Yepyeni başlangıçlar da, tüm güzellikler tüm iyilikler seninle olsun, yolun ve şansın hayat boyu açık olsun" dedi.
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Emre Kınay da; "Biz mezun olduk" mesajını paylaştı.