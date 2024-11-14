Emre Altuğ'dan beğeni toplayan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile 2015 yılında evliliklerini sonlandıran ve Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Emre Altuğ, çocuklarına nafaka ödeyip ödemediğine dair açıklamalarda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Emre Altuğ'dan beğeni toplayan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz - Resim : 1

Önceki akşam Etiler'de sahne alan Emre Altuğ, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Emre Altuğ'dan beğeni toplayan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz - Resim : 2

Çağla Şıkel ile 7 yıllık evliliğini 2015'te sonlandıran Emre Altuğ, Türkiye’deki nafaka ve döviz kuruna bağlı anlaşmalarla ilgili konuştu. 

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Emre Altuğ'dan beğeni toplayan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz - Resim : 3

'BEN NAFAKA ÖDEMİYORUM'

Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Altuğ; "Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" dedi.

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Emre Altuğ'dan beğeni toplayan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz - Resim : 4

"ÇAĞLA İLE BİRBİRİMİZLE YARIŞIYORUZ"

Emre Altuğ, ayrıca "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" diyerek Şıkel ile uyum içinde olduklarının altını çizdi.