Emre Altuğ'dan beğeni toplayan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz

'BEN NAFAKA ÖDEMİYORUM'

Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Altuğ; "Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" dedi.