Emre Altuğ'dan beğeni toplayan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile 2015 yılında evliliklerini sonlandıran ve Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Emre Altuğ, çocuklarına nafaka ödeyip ödemediğine dair açıklamalarda bulundu.
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Önceki akşam Etiler'de sahne alan Emre Altuğ, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Çağla Şıkel ile 7 yıllık evliliğini 2015'te sonlandıran Emre Altuğ, Türkiye’deki nafaka ve döviz kuruna bağlı anlaşmalarla ilgili konuştu.
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'BEN NAFAKA ÖDEMİYORUM'
Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Altuğ; "Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" dedi.
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"ÇAĞLA İLE BİRBİRİMİZLE YARIŞIYORUZ"
Emre Altuğ, ayrıca "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" diyerek Şıkel ile uyum içinde olduklarının altını çizdi.